Letovi u osam zemalja za cijenu jednog šopinga: Par proputovao svijet za samo 290 eura

Osam država, dva kontinenta, više od 21.700 kilometara i bezbroj nezaboravnih iskustava – sve to za iznenađujuće mali iznos. Britanac Justin Walley i njegova djevojka Victoria uspjeli su ostvariti šestodnevno putovanje, a za avionske karte platili su tek onoliko koliko biste drugdje potrošili na jedan veći odlazak u supermarket.

Tijekom putovanja posjetili su Latviju, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Maldive, Bahrein, Jordan, Saudijsku Arabiju, Rumunjsku i Veliku Britaniju. Sve to uz pravilo koje na prvi pogled zvuči gotovo nemoguće – potrošiti najviše 47 eura dnevno na apsolutno sve troškove.

Justin je iskusan putnik koji je dosad obišao čak 128 država, pa vrlo dobro zna kako putovati povoljno. "Prošla godina nije bila najbolja za nas. Zbog zdravstvenih problema, gubitka posla i opće nestabilnosti zapali smo u rutinu, pa smo poželjeli ponovno krenuti u svijet i napuniti baterije", kaže Justin.

Sve je počelo kada je pronašao iznimno jeftine avionske karte za Saudijsku Arabiju. "Zamalo sam preskočio Maldive jer sam pretpostavio da su preskupi. Onda sam ugledao cijenu i odmah pozvao Victoriju da dođe pogledati", prisjeća se Justin početka njihove avanture.

Nakon toga počeli su tražiti načine kako uštedjeti i na ostalim troškovima. "Planirali smo rute, stalno dodavali nove destinacije i sve detaljno zapisivali kako bismo pratili financije", objašnjava.

Na Maldivima su potrošili još manje nego što su očekivali – i daleko manje od onoga što većina turista ondje inače troši. Smještaj s doručkom stajao ih je samo 35 eura po noćenju. "Ronili smo s mantama, vidjeli morske pse i upoznali lokalno stanovništvo. U ljepotama Maldiva može se uživati i bez milijunskog budžeta", kaže Justin.

Posebno su ih oduševili Jordan i Saudijska Arabija. "Wadi Rum jedno je od najljepših mjesta na svijetu, a Saudijska Arabija potpuno je nadmašila naša očekivanja. Ljudi su bili nevjerojatno srdačni", ističe.

Naravno, nije sve prošlo bez problema. U jednom trenutku vozač autobusa odbio je proći kroz sveti grad u koji nemuslimani nemaju pristup. Situaciju je na kraju spasio taksist koji je par vozio čak 11 sati preko planina za 100 eura.

Na putovanju nije nedostajalo ni sportskih uzbuđenja. Justin je imao priliku uživo gledati Cristiana Ronalda u dresu Al-Nassra. "Bilo je fascinantno vidjeti količinu energije i divljenja koju jedan igrač može izazvati", kaže.

Cijelo putovanje započelo je 23. siječnja 2023., a završilo 2. ožujka. Zahvaljujući pažljivom planiranju i lovu na povoljne karte, ukupni trošak avionskih karata zaustavio se na nevjerojatnih 290 eura."

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