Mama zanemaruje školu, putuje s djecom i štedi tisuće eura. ''Kazne? Smiješne su!“

Dok roditelji očajnički prate cijene ljetovanja za nadolazeću sezonu, Laura Melling (36) iz Leylanda u Ujedinjenom Kraljevstvu ima jasan stav: škola može pričekati.

Zahvaljujući ''ilegalnim“ putovanjima izvan sezone s kćerima Lucy (8) i Emily (7), na jednom putovanju uštedi i do 3.500 eura – a kazne? Njih smatra sitnišem.

Naime, škole u Britaniji naplaćuju kazne od oko 95 eura po djetetu za neopravdane izostanke, i to po roditelju. U slučaju četveročlane obitelji, to iznosi oko 380 eura, što nije zanemariv iznos. Škola će, naravno, prihvatiti opravdanje zbog bolesti, ali nije tako blagonaklona kada je riječ o putovanjima.

No Laura se ne zamara previše pravilima. ''To je smiješno, to su moja djeca – a ne školska'', kaže medicinska sestra. ''Nama je jeftinije platiti kaznu nego putovati tijekom školskih praznika, pa je to za nas očit izbor“, kaže otvoreno.

Ona i njezin suprug Paul (37) već su platili više od 580 eura kazni, ali su uštede višestruko veće. Samo za putovanje u Laponiju u siječnju platili su nevjerojatnih 45 eura po osobi za let umjesto 800, najam automobila oko 220 umjesto 630, a smještaj oko 580 umjesto 2.200 eura. Ušteda veća od 3.500 eura. Tko bi tome odolio? Čak su i učitelji često zavidni. ''Kažu da bi voljeli da i oni mogu tako“, dodaje Laura.

Tvrde da kćeri ne izostaju s važnih ispita, ali inače puno putuju. ''Moja djeca imaju najbolja iskustva umjesto da sjede u dosadnoj učionici“, objašnjava, dodajući da gradivo nadoknađuju putem aplikacija i radnih bilježnica. ''Svijet je velik“, podsjeća Laura sve roditelje, a njezine kćeri ga očito upoznaju prije školskih kolega.

