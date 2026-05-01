Djeca su ovisna o umjetnoj inteligenciji? Ovo su koraci koje roditelji moraju poduzeti

Trenutak kada dijete prvi put zatraži pametni telefon postao je izvor tjeskobe za većinu roditelja. Iako smo svjesni opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama i internetu, pritisak da dijete ne bude "izostavljeno" često prevagne. No, uz postojeće izazove, pojavio se i novi - sadržaj kreiran umjetnom inteligencijom koji je sve teže razlikovati od stvarnosti.

Umjetna inteligencija (UI) više nije pojam iz znanstvene fantastike, već je duboko integrirana u digitalna iskustva naše djece kroz igre, obrazovne aplikacije i društvene platforme. Novo istraživanje otkriva zabrinjavajući podatak: više od polovice djece povjerovalo je da je sadržaj koji je generirala umjetna inteligencija stvaran te ga nesvjesno dijele dalje. U svijetu u kojem se granice između stvarnog i lažnog brišu, ključno je opremiti djecu vještinama za sigurno snalaženje.

Razumijevanje rizika: od lažnih vijesti do povrede privatnosti

Umjetna inteligencija donosi potpuno novi set izazova. Predatori mogu koristiti UI za analizu dječjih online aktivnosti kako bi prilagodili svoje taktike vrbovanja, dok se takozvani "deepfake" videozapisi mogu koristiti za stvaranje lažnih identiteta ili manipulaciju djetetovim fotografijama u svrhu ucjene.

Chatbotovi, iako ponekad korisni, mogu izložiti djecu lažnim, štetnim ili neprimjerenim informacijama jer nisu dizajnirani imajući na umu dječju razvojnu fazu. Tu je i pitanje privatnosti podataka, s obzirom na to da mnogi UI alati prikupljaju osobne informacije. U konačnici, uvjerljiva priroda sadržaja stvorenog umjetnom inteligencijom može dovesti do širenja dezinformacija i narušavanja povjerenja u ono što je stvarno na internetu.

Otvoreni razgovor kao temelj sigurnosti

Stručnjaci se slažu da je temelj svake online sigurnosti otvoren i iskren dijalog. Umjesto straha i zabrana, roditelji bi trebali stvoriti sigurno okruženje u kojem se djeca osjećaju ugodno podijeliti svoja online iskustva bez straha od osude.

Razgovore o umjetnoj inteligenciji važno je započeti rano, koristeći jezik primjeren dobi. Mlađoj djeci UI možete objasniti na primjeru pametnog zvučnika koji razumije njihova pitanja. Sa starijom djecom i tinejdžerima možete razgovarati o složenijim temama poput privatnosti podataka i etike. Postavljajte otvorena pitanja poput: "Misliš li da računalo uvijek govori istinu?" ili "Koje informacije nikada ne bi smio dijeliti s nekom aplikacijom?". Ključno je pomoći im da shvate kako UI, iako se može činiti prijateljski i ljudski, nema osjećaje niti im može pružiti brigu na način na koji to čini stvarna osoba.

Izgradnja kritičkog razmišljanja ključna je vještina

Rachel Higgins, izvršna direktorica organizacije Internet Matters, ističe da roditeljske kontrole i ograničenja vremena provedenog pred ekranom pomažu, ali ne uče djecu prosuđivanju. Cilj je osposobiti ih vještinama koje će moći samostalno koristiti.

Potičite pauzu prije dijeljenja: Djeca su izložena brzom sadržaju koji potiče instinktivne reakcije. Kratka pauza za razmišljanje pomaže im da prekinu taj automatizam.

Djeca su izložena brzom sadržaju koji potiče instinktivne reakcije. Kratka pauza za razmišljanje pomaže im da prekinu taj automatizam. Naučite ih da preispituju sadržaj: Uređene slike, dramatični naslovi ili vijesti koje zvuče predobro da bi bile istinite često su znak dezinformacija. Pomozite djetetu da prepozna kada je nešto osmišljeno da izazove snažnu emocionalnu reakciju.

Uređene slike, dramatični naslovi ili vijesti koje zvuče predobro da bi bile istinite često su znak dezinformacija. Pomozite djetetu da prepozna kada je nešto osmišljeno da izazove snažnu emocionalnu reakciju. Zajedno provjeravajte izvore: Kako UI generirane slike i videi postaju realističniji, ključno je naučiti djecu jednostavnim navikama poput provjere tko je nešto objavio i izvještavaju li o tome i drugi vjerodostojni izvori. Radite to zajedno s njima kako biste im izgradili samopouzdanje.

Kako UI generirane slike i videi postaju realističniji, ključno je naučiti djecu jednostavnim navikama poput provjere tko je nešto objavio i izvještavaju li o tome i drugi vjerodostojni izvori. Radite to zajedno s njima kako biste im izgradili samopouzdanje. Normalizirajte pogreške: Dajte djeci do znanja da svatko ponekad nasjedne na lažne informacije, pa čak i odrasli. Podijelite vlastita iskustva. To smanjuje osjećaj srama i čini ih otvorenijima za učenje.

Korištenje tehnologije kao alata za zaštitu

Iako je edukacija najvažnija, tehničke mjere pružaju dodatan sloj zaštite. Moderni pametni telefoni nude ugrađene alate za roditeljski nadzor. Na Appleovim uređajima opcija "Vrijeme uporabe zaslona" (Screen Time) omogućuje postavljanje ograničenja za aplikacije i filtriranje sadržaja. Za Android uređaje tu je aplikacija "Google Family Link" koja nudi slične mogućnosti. Također je važno pregledati postavke privatnosti svake aplikacije koju dijete koristi kako biste znali koji se podaci prikupljaju. Za mlađu djecu, držanje uređaja u zajedničkim prostorijama olakšava nadzor, piše Daily Mail.

Krajnji cilj nije u potpunosti zaštititi djecu od tehnologije, već ih osnažiti da postanu razboriti i odgovorni digitalni građani. Proaktivnim pristupom koji spaja komunikaciju, edukaciju i pametno korištenje tehnoloških alata, roditelji mogu pomoći svojoj djeci da iskoriste pozitivne strane umjetne inteligencije, istovremeno smanjujući rizike na najmanju moguću mjeru.

