Oprostite, bake i djedovi, ali neka uvjerenja o bebama više ne vrijede: 'Ovo je najbitnije'

Kad se dobije dijete, svi imaju mišljenje o načinu odgoja. Od vremena pred ekranima, hranjenja do navika spavanja, novopečeni roditelji slušaju sve i svašta, poput: "Probudi ga iz drijemanja, neće spavati navečer" — ili suprotno: "Nemoj ga buditi!"

Teško je znati što učiniti kada je riječ o brizi za malo dijete, pa se roditelji često obraćaju vlastitim roditeljima za podršku, savjete i prijeko potrebnu pomoć u čuvanju djece. Iako i roditelji i bake i djedovi žele najbolje za dijete, njihova se mišljenja o tome što je najbolje često razlikuju.

Smjernice o roditeljstvu i sigurnosti beba stalno se mijenjaju kako bi pratile nova istraživanja i inovacije, no bakama i djedovima često je teško napustiti način na koji su odgajali svoju djecu prije nekoliko desetljeća.

"Mi svi, kao ljudi, imamo određeni stupanj pristranosti preživjelih i možda određenu potrebu da branimo roditeljske odluke koje se danas više ne preporučuju", rekla je dr. Krupa Playforth, pedijatrica, osnivačica platforme The Pediatrician Mom. "Također, većina ljudi osjetljiva je na ideju da se njihove roditeljske odluke procjenjuju, a implicitna procjena postoji kada se bakama i djedovima kaže da se način na koji su oni postupali danas smatra nesigurnim."

Uvjerenja koja više ne vrijede

Ipak, dio praksi iz 1990-ih pa čak i ranih 2000-ih danas se više ne smatra sigurnim načinom brige za bebu. U nastavku stručnjaci ispravljaju česta pogrešna uvjerenja koja se i dalje prenose s koljena na koljeno.

Bebe ne bi trebale spavati na trbuhu

Nekada se smatralo da je spavanje na trbuhu najzdravije i najsigurnije, no istraživanja pokazuju da takav položaj povećava rizik od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS).

Zbog toga je pokrenuta kampanja koja preporučuje spavanje na leđima kao najsigurniju opciju. Ova preporuka značajno je smanjila rizik od SIDS-a.

"Svi pedijatri preporučuju da se bebe stavljaju na leđa tijekom spavanja jer je to sigurnije", rekao je dr. Michael Glazier, glavni medicinski direktor Bluebird Kids Healtha.

Također se danas ne preporučuje stavljati predmete u krevetić.

"Molimo roditelje da ne pretrpavaju krevetić", rekao je Glazier. "Bebi je potreban samo čvrst madrac."

Rižine pahuljice ne treba dodavati u bočicu

Ranije je bilo uobičajeno dodavati rižine pahuljice u mlijeko kako bi beba dulje spavala, no to više nije preporuka.

"Mnogi misle da će to pomoći bebi da bolje spava, ali to nije točno", rekla je dr. Beth Oller.

"Ono što zapravo uzrokuje buđenje beba, posebno u prva četiri do šest mjeseci, jest potreba za kalorijama."

"Rižine pahuljice gotovo da i nemaju kalorija, pa neće pomoći da beba dulje spava."

Osim toga, postoji i sigurnosni problem.

"Potrebna je bočica s većim otvorom, što povećava protok i može predstavljati rizik od gušenja", objasnila je Oller. "Dakle, ne samo da ne pomaže, nego može biti i štetno."

Bebe ne trebaju lijek protiv temperature prije cijepljenja

Nekad se savjetovalo davati lijekove poput paracetamola prije cijepljenja kako bi se spriječile nuspojave.

"Nekada je to bilo uobičajeno, ali danas više nije preporuka", rekla je dr. Leslie Treece.

"Nova istraživanja pokazala su da davanje lijekova za snižavanje temperature prije cijepljenja može oslabiti imunološki odgovor", objasnila je Oller. "To znači da cjepivo možda neće djelovati jednako učinkovito."

"To ne znači da se dijete ne smije cijepiti ako je lijek već dan, ali to više nije standardna preporuka."

Maloj djeci ne trebaju cipele da bi naučila hodati

"Jedna od najčešćih stvari koje bake i djedovi spominju jest uvjerenje da djeci trebaju cipele da bi naučila hodati", rekao je Glazier.

"Nekad se smatralo, dijelom pod utjecajem industrije obuće, da su potrebne cipele koje pružaju potporu."

"Djeca diljem svijeta uče hodati bez obzira na to nose li cipele ili ne."

"Cipele su dodatak, a ne nužnost", dodao je. "Kod kuće je hodanje bosonogo sasvim u redu."

Bebu se ne može "razmaziti" pretjeranim nošenjem

Često se čuje savjet da bebu ne treba stalno nositi kako se ne bi razmazila.

Smatra se da to nije točno — bebu se ne može razmaziti ljubavlju i pažnjom. Plač je jedini način komunikacije, a bebi su potrebni sigurnost i povjerenje.

Bebe mlađe od 12 mjeseci ne smiju uzimati med

Iako se med preporučuje kao lijek protiv kašlja kod starije djece, ne preporučuje se za bebe mlađe od godinu dana.

Razlog je rizik od botulizma jer med može sadržavati spore koje su opasne za nezreli imunološki sustav dojenčadi.

Bebe ne bi trebale nositi jakne u autosjedalici

Česta je praksa ostaviti bebi jaknu u autosjedalici, no to se smatra nesigurnim.

Jakne se mogu stisnuti u slučaju sudara, što stvara prostor između tijela i pojasa te povećava rizik od ozljeda. Bolje je dijete vezati bez jakne i potom ga prekriti dekicom.

Postavljanje granica s bakama i djedovima

Bake i djedovi obično ne žele naškoditi — i oni žele najbolje za dijete. Ipak, ponekad je potrebno postaviti jasne granice.

Roditelji imaju odgovornost donositi odluke u najboljem interesu djeteta, čak i ako to znači neslaganje. Preporučuje se pristupiti razgovoru smireno i s razumijevanjem, piše Huff Post.

Ako je potrebno, može se pozvati na preporuke pedijatra kao autoritet.

Što je doista važno za zdrav razvoj djeteta

Za tjelesno zdravlje ključne su osnovne stvari: uravnotežena prehrana, dovoljno sna, higijena, kretanje i redoviti pregledi.

Za emocionalno i mentalno zdravlje najvažniji faktor je roditelj koji je i sam emocionalno stabilan i brine o sebi.

"Briga o sebi kao roditelju jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje dijete", rekla je dr. Krupa Playforth.

