Ovo je često ponašanje kod djece koje zbunjuje i iscrpljuje roditelje: Evo što napraviti

Intenzivne emocionalne reakcije, poput izljeva bijesa zbog naizgled nevažnih razloga, suza pri odlasku iz parka i sl., česte su pojave u roditeljstvu koje mogu izazvati osjećaj iscrpljenosti i zbunjenosti.

Međutim, takva ponašanja ne moraju nužno biti znak neposluha, već mogu predstavljati pokušaj djeteta da izrazi snažne osjećaje za koje ne posjeduje odgovarajuće riječi. Izgradnja emocionalnog vokabulara jedan je od najvrjednijih temelja koje roditelj može pružiti djetetu, ključan za razvoj cjeloživotne otpornosti i očuvanje mentalnog zdravlja, piše Watson Institute.

Put do samokontrole

Rano djetinjstvo razdoblje je ispunjeno intenzivnim emocijama koje djeca tek uče prepoznavati i razumjeti. Bez odgovarajućeg vokabulara, osjećaji poput frustracije, tuge ili straha mogu djelovati preplavljujuće i teško savladivo. Posljedično, djeca svoje osjećaje češće izražavaju ponašanjem, a ne riječima.

Psihologinja Amy Morin sažima ovu ideju tvrdnjom: "Dijete koje zna reći 'Ljut sam' ne mora vam pokazati koliko je ljuto bacanjem stolice".

Znanstvena istraživanja potkrepljuju ovu postavku. Neuroznanstvenici proces imenovanja osjećaja nazivaju "označavanje afekta". Istraživanja pokazuju da verbalizacija emocije smanjuje aktivnost u amigdali, dijelu mozga koji funkcionira kao "centar za alarm", dok se istovremeno aktivira prefrontalni korteks, zadužen za logičko razmišljanje i samokontrolu. Imenovanje osjećaja smanjuje njegov intenzitet i olakšava upravljanje njime. Djeca koja nauče jasno opisati svoje emocije razvijaju bolju samoregulaciju, empatiju i vještine rješavanja problema, što su ključni pokazatelji budućeg uspjeha u obrazovanju i međuljudskim odnosima.

Uloga roditelja kao emocionalnog vodiča

Učenje o osjećajima započinje u najranijoj dobi i sastavni je dio svakodnevnih interakcija. U tom procesu roditelji imaju ulogu ključnih modela, a sam proces ne zahtijeva posebne alate, već svjesnost i strpljenje.

Prvi i najvažniji korak jest verbalizacija vlastitih osjećaja. Djeca usvajaju obrasce ponašanja promatrajući odrasle u svojoj okolini. Primjerice, umjesto općenite izjave "Imala sam težak dan", preporučuje se reći: "Osjećala sam se frustrirano jer sam zapela u prometu, ali sam duboko udahnula i to mi je pomoglo da se smirim". Tako se djetetu objašnjava da su svi osjećaji normalni te da postoje strategije za nošenje s njima.

Kada je dijete uzrujano, važno je validirati njegov osjećaj, a ne umanjivati ga. Umjesto fraza poput "Nije to ništa strašno" ili "Prestani plakati", recite: "Vidim da si jako tužan jer se toranj od kocaka srušio. U redu je osjećati se tako". Ovakav pristup omogućuje djetetu da se osjeća prihvaćeno i razumljeno. Potrebno je postupno širiti djetetov vokabular izvan osnovnih pojmova kao što su sretan, tužan i ljut. Uvodite drukčije termine poput "razočaran", "ponosan", "nervozan", "uzbuđen" ili "usamljen".

Aktivnosti za razvoj emocionalne pismenosti

Proces učenja o osjećajima može se integrirati u igru. Čitanje slikovnica izvrstan je način za istraživanje emocija u sigurnom okruženju. Tijekom čitanja, postavljajte pitanja poput: "Što misliš, kako se ovaj lik osjeća? Po čemu to vidiš?" Tako se potiče razvoj empatije i razumijevanje neverbalnih znakova.

Jedna od preporučenih aktivnosti je igra "pantomime osjećaja". Napišite različite emocije na papiriće, neka svaki član obitelji izvuče jedan i pokuša ga prikazati izrazom lica i pokretom tijela dok drugi pogađaju. Za mlađu djecu mogu se koristiti alati poput "vremenske prognoze raspoloženja", gdje "sunčano" označava sreću, "oblačno" umor, a "olujno" ljutnju ili preplavljenost. Također, koristan alat je i "emocionalni termometar", vizualna skala od jedan do deset na kojoj dijete može pokazati intenzitet određenog osjećaja, što mu pomaže u razumijevanju da emocije variraju u snazi.

