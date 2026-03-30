Ovo su najveći izazovi današnjeg odgoja: 'Nesvjesno se poseže za zastarjelim metodama'

U srijedu, 25. ožujka, u prostoru Wespa Zavrtnica u Zagrebu održan je prvi panel u sklopu projekta "Roditelji bez filtera", pod nazivom "Milenijalci kao roditelji – odgajani u jednom, a odgajaju u drugom svijetu".

Panel je okupio velik broj zainteresiranih roditelja i stručnjaka, potvrdivši koliko postoji potreba za otvorenim razgovorima o suvremenom roditeljstvu.

Generacija između dva svijeta

Kroz dinamičnu i sadržajnu raspravu, panelisti su se dotaknuli ključnih izazova s kojima se suočavaju milenijalci kao roditelji – generacija koja je odrasla u analognom okruženju, a danas odgaja djecu u digitalnom svijetu.

Zaključeno je kako su milenijalci posvećeniji i emocionalno dostupniji roditelji, skloniji slušanju djece i razvijanju odnosa temeljenog na razumijevanju. No, istovremeno su suočeni s novim izazovima, među kojima se posebno ističu utjecaj ekrana i tzv. dopaminska ekonomija, koja oblikuje pažnju i ponašanje djece, ali i roditelja.

Panel je također istaknuo važnost ovakvih susreta, naglasivši kako postoji velik broj roditelja koji žele učiti, razvijati se i aktivno sudjelovati u stvaranju zdravijeg društva.

Glorija Peranić, edukatorica za odgoj, istaknula je tri ključna stupa suvremenog roditeljstva:

rad na sebi i osvještavanje vlastitih obrazaca iz djetinjstva

kontinuiranu edukaciju i usvajanje novih odgojnih alata

očuvanje vlastitih kapaciteta kako bi roditelji mogli dosljedno primjenjivati naučeno

Naglasila je kako bez brige o vlastitim resursima roditelji često nesvjesno posežu za zastarjelim metodama, uz osjećaj krivnje i frustracije.

Maja Vujčić Vračević, psihologinja, govorila je o sve prisutnijem roditeljskom burnoutu: "Roditeljski burnout najčešće započinje iz velike posvećenosti i želje da budemo dobri roditelji. No, kada roditelji počnu zanemarivati vlastite potrebe, dolazi do iscrpljenosti koja se odražava i na odnos s djecom."

Istaknula je važnost modeliranja samoregulacije kroz brigu o vlastitim osnovnim potrebama – jer djeca uče upravo kroz primjer roditelja.

Marin Strmota, demograf, podsjetio je na širi društveni kontekst roditeljstva: "Funkcija obitelji značajno se promijenila u odnosu na prošla vremena – djeca više nisu ekonomska nužnost, već prije svega emocionalna vrijednost, ali i financijska odgovornost."

Naglasio je važnost sustavne podrške roditeljima kroz razvoj infrastrukture skrbi o djeci te dosljednu stambenu politiku koja bi mladim obiteljima omogućila stabilnost.

Tomislav Ramljak, socijalni radnik i stručnjak za sigurnost djece na internetu, upozorio je na izazove digitalnog okruženja:

potrebu za vremenom bez ekrana i većom prisutnošću roditelja te razgovorom s vlastitom djecom

važnost edukacije roditelja o digitalnim prijetnjama

te potrebu za jasnijom odgovornošću i sustavnim pristupom zaštiti djece online

Istaknuo je kako su djeca danas od najranije dobi izložena ekranima, zbog čega je uloga roditelja ključna u postavljanju granica i stvaranju sigurnog okruženja.

Početak važnog dijaloga

Panel je pokazao kako postoji snažna potreba za povezivanjem roditelja i stručnjaka te za prostorima u kojima se o roditeljstvu može razgovarati otvoreno, bez pritiska savršenstva, a to su pokazala i pitanja na samom kraju panela u kojima su roditelji "povukli" teme ostalih izazova s kojima se roditelji bore, kao npr. vršnjačko nasilje ili podrška sustava roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju.

Projekt "Roditelji bez filtera" upravo s tim ciljem nastavlja dalje – otvarati teme, poticati dijalog i stvarati zajednicu roditelja koji žele učiti, razvijati se i aktivno sudjelovati u oblikovanju boljeg društva.

Projekt donosi brend Odabrale mame u suorganizaciji s Petrom Ninčević, poduzetnicom, marketinškom stručnjakinjom i kreatoricom sadržaja koja kroz svoj rad i projekte kontinuirano otvara teme majčinstva, osobnog razvoja i balansa između karijere i obitelji, a ujedno je i moderatorica panela.

Prvi panel u sklopu projekta "Roditelji bez filtera" omogućili su zlatni sponzori A1 Bolji Online te Plazma.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji učitelj na svijetu: 'Danas morate biti zabavljač, psiholog, geograf i kazališni glumac'