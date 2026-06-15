Macron šalje moćan nosač zrakoplova? 'Učinit ćemo sve da ne bude naknada za prolaz'

Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo su spremni voditi misiju u Hormuškom tjesnacu kako bi pomogli ponovno otvoriti pomorski prolaz nakon implementacije sporazuma postignutog između Washingtona i Teherana, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak.

Misija, koju bi podržale Nizozemska i Italija, mogla bi se aktivirati unutar dva ili tri dana, dodao je.

Francuski predsjednik uvjeravao je da francuski nosač zrakoplova Charles de Gaulle "može biti raspoređen u roku od dva ili tri dana" u Hormuški tjesnac ako se sporazum doista potvrdi, kako bi pomogao u ponovnom otvaranju tjesnaca kao dio međunarodne misije.

Također, Macron je na marginama samita skupine zemalja G7 za francusku televiziju TF1 rekao da bi ponovno otvaranje tjesnaca koje bi uključivalo uvođenje naknada za prolaz bilo protivno međunarodnom pravu, javlja AFP.

"Štitimo međunarodno pravo i učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da nema naknada za prolaz" u tjesnacu kojim prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, naglasio je Macron, dan nakon što je objavljen sporazum između Washingtona i Teherana koji predviđa ponovno otvaranje tjesnaca.