Desničari u Izraelu nezadovoljni Trumpovim sporazumom: 'Ne smijemo se povući ni centimetar'

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti i pripadnik krajnje desnice, Itamar Ben-Gvir u ponedjeljak je kritizirao sporazum postignut između SAD-a i Irana, kojemu je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, uključujući i u Libanonu, tvrdeći da Izrael nije vezan njegovim uvjetima.

"Trumpov sporazum nas ne obvezuje... mi nismo strana u ovome sporazumu i ne jamči našu sigurnost", napisao je Ben-Gvir na svome Telegram kanalu, što je prva reakcija nekog izraelskog dužnosnika na sporazum postignut u ponedjeljak.

"Ne smijemo se zadovoljiti ničim manjim od demontiranja Hezbolaha. Ne smijemo se povući ni centimetar s teritorija koji su naši vojnici osvojili i očistili od terorističke infrastrukture u Libanonu", dodao je.

Ministar financija Bezalel Smotrich je ustvrdio da je "sporazum s Iranom loš za Izrael". "Zajedničkom američko-izraelskom kampanjom postignuti su brojni uspjesi u slabljenju Irana i ti dobici nisu bili uzaludni", rekao je Smotrich na svom Telegram kanalu.

"Moramo nastaviti kampanju rušenja režima sami, koristeći kreativna sredstva i zajamčiti da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje", dodao je, pozvavši na jačanje vojne kampanje u Libanonu. "U Libanonu će nam suditi, a ovo je naš rat, ovo su naši vojnici i u pitanju je neposredna sigurnost naših stanovnika na sjeveru", kazao je.

Katz: 'Izrael neće povući svoje snage'

Izrael će zadržati svoje snage u Libanonu, Siriji i Gazi na neodređeno vrijeme, potvrdio je u ponedjeljak izraelski ministar obrane, nakon objave sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, uključujući i Libanon.

"Premijer Benjamin Netanyahu i ja provodimo jasnu politiku prema kojoj će izraelska vojska ostati u sigurnim zonama u Libanonu, Siriji i Gazi na neograničeno razdoblje, kako bi zaštitila granicu i izraelske zajednice od džihadističkih elemenata", rekao je Israel Katz u izjavi koja nije spominjala američko-iranski sporazum.

"Kontrola teritorija i održavanje sigurnih zona među najvećim su postignućima izraelske vojske... zato se protivimo povlačenju vojske iz Libanona, unatoč svim postojećim i budućim pritiscima", rekao je Katz, dodajući da je Netanyahu o tome obavijestio američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Katz je također upozorio Iran, navodeći da će Izrael uzvratiti "punom snagom" ako ga Islamska Republika napadne kao odgovor na njegove vojne operacije u Libanonu.