Hrani djecu samo mesom i priprema ih za treći svjetski rat: 'Stvar je u preživljavanju'

Američka influencerica Courtney Luna iz južne Kalifornije u prehrani svoje djece oslanja se na meso, maslac i jaja. Tvrdi kako to radi zbog preživljavanja, te da na taj način obitelj priprema za krizna vremena i mogući Treći svjetski rat.

Courtney je majka dvoje djece i supruga koja tjedno troši više od 400 dolara na meso. S tzv. mesožderskom dijetom počela je zbog mršavljenja, izgubila je 23 kilograma i sada je promovira kao stil života. ''Ultra prerađena hrana nije dobra ideja, pogotovo kad vremena postaju teža'', tvrdi. ''Meso, jaja i životinjske masti spadaju među najhranljivije dostupne namirnice. A kada je hrane malo, želite da svaki zalogaj bude pun hranjivih tvari, a ne praznih kalorija'', kaže influencerica.

Njezin plan je jednostavan – napuniti zamrzivač mesom i jednostavnim jelima. ''Da bi bilo učinkovito, ne mora biti komplicirano'', objašnjava, te dodaje: ''Može se to napraviti stvarno jeftino, za oko 5 dolara po osobi dnevno. Hrana od jeftinog mljevenog goveđeg mesa i jaja može dugo trajati''.

Povrće je u domu ove influencerice tabu tema, a ona ne brine previše što bi stručnjaci rekli o njezinoj prehrani. ''Neću ga jesti jer jednostavno nije tako ukusno kao meso'', kaže otvoreno i dodaje da je sve zeleno potpuno nestalo iz njezine prehrane. Čak maže lice goveđim lojem.

Njezin stil prehrane izaziva brojne reakcije. Na profilu je puno komentara koji ne odobravaju njezin izbor prehrane, a posebno ne to da na taj način hrani i djecu.

Courtney se na to baš i ne obazire. ''Životinjska prehrana odlučuje hoćete li živjeti punim plućima ili samo preživljavati'', uvjerena je ova influencerica.

