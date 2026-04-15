Profesori sve više gube autoritet. Psihologinja: 'Generacija Z ima nove vrijednosti'

Škola se ne vrti samo oko ocjena i gradiva, nego oko odnosa – između učenika, profesora i roditelja. Ipak, sve se promijenilo: djeca drugačije razmišljaju, roditelji imaju sve veća očekivanja, a profesori se pokušavaju snaći negdje između starih pravila i novih realnosti. Učitelji gube autoritet, ali pitanje je li problem stvarno u njima ili u cijelom sustavu koji se ubrzano mijenja. Zato sve više dolazi do nesporazuma, ali i potrebe za otvorenim razgovorom i boljim razumijevanjem svih uključenih.

Upravo iz tog razloga održana je konferencija "TeachDays26" koja okuplja stručnjake, učitelje i profesore kako bi zajedno pomogli djeci, roditeljima i samima sebi. Kao članica programskog odbora konferencija, te specijalistica kliničke psihologije i voditeljica Psihološkog centra Sever, Tanja Sever objasnila je zašto profesori danas gube autoritet i kako pronaći mjesta za razumijevanje među profesorima i roditeljima, ali i djecom.

Često su čuje da profesori danas gube autoritet - je li to stvarno tako i zašto se to događa? Sever ističe da se kroz suradnju i komunikaciju između doma i škole napustilo strahopoštovanje prema profesorima i učiteljima.

"To je opravdano jer se s vremenom odnos između učitelja i učenika mijenjao u pravcu većeg međusobnog razumijevanja", rekla je. "No, to je dovelo do toga da se taj odnos počeo doživljavati jako liberalistički što znači da si učenici uzimaju sve veće slobode."

Generacija Z i njihove vrijednosti

Paralelno se, ističe ona, s novim generacijama (pogotovo generacijom Z), događa da jedino što njima vrijedi, što je njima bitno - to je potrebno i vrijedno. Razvija se hedonistička generacija, što se vidi i po studentima i po srednjoškolcima i po osnovnoškolcima.

"Mislim da je profesorima i učiteljima jako teško održati odnos s 'novim mladima' jer gledaju na učenike iz potpuno druge perspektive i vrlo teško prate što je njima zaista potrebno, pokušavajući pri tome još uvijek ostati na starim, tradicijskim postavkama, neki čak i u terminima strahopoštovanja", zaključuje. "No, dio roditeljskih struktura, pogotovo mlađih roditelja, nose tendenciju da se miču od svih okova tradicionalnog odgoja. Dakle i na tom polju je došlo do manjka komunikacije."

Pojam 'izvrsnosti' među novim generacijama

Druga dimenzija govori o činjenici da smo, kako kaže Sever, pogotovo u Hrvatskoj tijekom 1990-ih godina, a punu afirmaciju doživljavamo početkom 2000-ih, prihvatili pojam 'izvrsnosti' i da jedino što vrijedi je 'izvrsnost'.

"To roditelji intenzivno i revno prenose sa svojih radnih mjesta na djecu i tako kreće tendencija da dijete mora imati 5.0. Danas zapravo 6.0 jer uz ocijene treba ići i na školska ili još bolje državna natjecanja što je potpuno pogrešno", rekla je.

Stoga taj pritisak na učitelje i škole ide i iz te pozicije izvrsnosti. Ne samo da djeca moraju izvrsno znati, nego moraju biti izvrsno ocijenjena, što je dovelo do prekida tečne komunikacije. Možemo reći da je autoritet nagrižen iz generacijskih razlika, ali i pritisaka na to da je presudan uspjeh, a ne proces spoznaje. Na kraju, od njih se zapravo očekuje da samo daju izvrsnu ocjenu.

Zašto dolazi do nesporazuma između roditelja i nastavnika?

Upravo na teritoriju ocjena dolazi do nesporazuma između roditelja i nastavnika. "To je dio gdje profesori i dalje žele da je učenicima preneseno odgovarajuće znanje, da se kod njih razviju određene sposobnosti, ali i interesi te da dobiju širinu pogleda. Roditelji na kraju gledaju hoće li to biti dovoljno da bi se djeca upisala u prestižne škole", rekla je.

Nekim je roditeljima teško prepustiti učiteljima i profesorima i odgojnu ulogu, a ne samo obrazovanje. "To je prvenstveno zbog zaštitničkog odnosa prema djeci gdje roditeljstvo, i to zadnjih deset godina intenzivno, silno želi imati potpuni nadzor nad vlastitom djecom, dok bi svi ostali trebali biti svojevrsne uslužne djelatnosti. To je potpuno pogrešno što se tiče emocionalnog i socijalnog razvoja djeteta, pogotovo psihološke dobrobiti", kaže Sever.

Kako sagraditi odnos između roditelja i profesora?

Iznimno je važno međusobno razumijevanje za funkcioniranje škole i odnosa u učionici. "Ako ja kao roditelj vjerujem u suradnju i otvaram vrata suradnji i pružam joj ruku, to će učiniti i moje dijete. Ako se ja obraćam profesorima moga djeteta sa ''ona“ ili ''on“, bez identifikacije, bez uvažavanja, tada ne gradim nikakvu mogućnost da se moje dijete ponaša drugačije od mene. Dijete tada ne može uočiti ima li profesor dobre namjere, vidi li ga i doživljava li ga kao osobu", rekla je Sever.

S druge strane, ističe, djeca joj se često, pogotovo krajem školske godine ili u "ispitnim razdobljima" žale da profesori ne pokazuju interes za njih same već za provođenje zacrtanih planova i programa koje trebaju obraditi. Najčešće nedovoljno uvažavaju da učenici imaju i druge predmete, a ne samo njihov. Često niti roditelji niti profesori ne prihvaćaju da učenik ne može biti izvrstan u povijesti, jezicima, matematici i nekom četvrtom području odjednom. To može jako mali dio populacije, tako da zapravo mi odgajamo djecu, a tako i društvo izvrsnosti, bez pokrića. Biti jednako uspješan u svemu je potpuno mimo prirodnih zakona. To je loše i zato često dolazi do međusobnog nerazumijevanja.

"TeachDays26" i ciljevi

Upravo konferencija "TeachDays" ima za cilj izgraditi povjerenje između roditelja i nastavnika. Ona potiče razgovor, razumijevanje i povjerenje za sve uključene strane.

"Roditelj i učitelj moraju surađivati. Imaju jedan zajednički cilj, a to je dječja dobrobit i prije svega zdravo dijete. Pretjerujemo u tvrdnji da bi svako dijete trebalo biti i sretno – jer ono prije toga treba biti zadovoljno i ispunjeno", rekla je Sever. "To možemo postići samo zajedničkim radom. Upravo je zato konferencija zamišljena kao susret onih koji su na prvim linijama školskih zajednica (učitelja, ravnatelja, pedagoga, psihologa, i roditelja, a tome će biti posvećen i jedan panel na kojem će se susresti svi sugovornici oko zajedničke teme."

Radeći s djecom Sever vidi da se vraća povjerenje i zato je stvoren preduvjet za jačanje međusobnog razumijevanja.

"Važno je reći da razumijevanje potiču ovakvi susreti, gdje se nalaze oni koji kažu da se učenik mora truditi jer učitelji nagrađuju trud, ali i oni koji vjeruju da učitelj njihovom djetetu može prenijeti znanje i iskustvo koje oni kao roditelji ne mogu", zaključila je za kraj.

