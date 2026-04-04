Otkriveno što roditelji najčešće guglaju o svojoj djeci: Neka pitanja su bizarna

Gotovo svi roditelji djece u dobi od pet do sedam godina koriste internetske tražilice kako bi pokušali bolje razumjeti svoje mališane, a neka od pitanja koja postavljaju doista su neobična. Od bezazlenih navika do ozbiljnih zdravstvenih briga, čini se da je internet postao prvi izvor informacija za modernu obitelj.

Analiza internetskih pretraga otkrila je niz neobičnih upita koje roditelji postavljaju u pokušaju da shvate kako njihova djeca vide svijet. Pitanja poput "koliko je često da se djeca zaglave u perilici rublja?" ili "zašto djeca vole sjediti u kutiji?" samo su neka od njih.

Što roditelji najčešće guglaju o djeci?

Istraživanje koje je proveo Specsavers na tisuću roditelja djece u dobi od pet do sedam godina pokazalo je da se čak 88 posto njih oslanja na tražilice za odgovore, piše Mirror.

Od povrća do udaranja glavom o zid

Među klasičnim roditeljskim dilemama ističu se pitanja poput "mrze li djeca povrće prirodno?", koje se u prosjeku upisuje 38 puta mjesečno, ili vječno "zašto djeca stalno pitaju 'jesmo li skoro stigli'?", koje se pretražuje 32 puta. Međutim, noviji podaci pokazuju da roditelje muče i vrlo specifična ponašanja. U posljednje vrijeme sve su češći upiti poput "zašto moja beba udara glavom o zid?", što stručnjaci često objašnjavaju kao ritmičko ponašanje za samoumirivanje, ili "zašto me beba štipa dok tone u san?", što je povezano s razvojem fine motorike.

Četiri od deset roditelja postavlja pitanja o navikama svog djeteta, poput spavanja ili ponavljajućih radnji, dok sličan udio provjerava jesu li određena ponašanja uobičajena za tu dob.

Fascinacija kartonskim kutijama i kamenjem

Većina roditelja, čak 90 posto, često se pita zašto njihovu djecu privlače naizgled "dosadni" predmeti poput kamenja, kartonskih kutija, lokvi i lišća. Psiholozi objašnjavaju da dječja sklonost kartonskoj kutiji umjesto skupoj igrački predstavlja "razvojno prekrasan" znak kognitivne fleksibilnosti.

Dječja psihologinja, dr. Elizabeth Kilbey, koja surađuje sa Specsaversom, kaže: "Nije iznenađujuće da se roditelji okreću tražilicama kako bi se snašli s brojnim pitanjima koja dolaze s odgojem djece. Djeca su znatiželjna i maštovita, a to igra ključnu ulogu u tome kako uče, istražuju i grade samopouzdanje."

Za razliku od igračke s fiksnom funkcijom, kutija zahtijeva od djeteta upotrebu mašte, što gradi vještine rješavanja problema i prostornog razmišljanja. Ova pojava dio je i šireg trenda "analognog djetinjstva", gdje roditelji namjerno traže aktivnosti s manje stimulacije kako bi potaknuli kreativnost.

Zdravstvene brige i zanemareni vid

Fizičko zdravlje djece još je jedna česta briga. Roditelji redovito traže informacije o osipima ili kožnim stanjima (49 posto), visokim temperaturama (44 posto) ili razvojnim prekretnicama (38 posto). Ipak, istraživanje je pokazalo da je samo 17 posto njih ikada potražilo savjet o vidu ili zdravlju očiju svog djeteta.

"Budući da se velik dio tog otkrivanja svijeta odvija vizualno, jasan vid je ključan za njihov razvoj. Sposobnost gledanja i fokusiranja podupire učenje. Kada je vid oštećen, to može utjecati na djetetovu pažnju, angažman i ponašanje", objašnjava dr. Kilbey.

Zabrinjavajuće je da 15 posto anketiranih roditelja nikada nije odvelo svoje dijete na pregled vida, dok 11 posto to nije učinilo u posljednje dvije godine. Glavni razlog za to je što se dijete nije žalilo na vid (21 posto). Nažalost, 13 posto roditelja nije ni svjesno uobičajenih problema s vidom koji mogu utjecati na djecu, poput kratkovidnosti ili lijenog oka.

Internet kao brži savjetnik

Studija je otkrila da veći postotak roditelja radije koristi online alate za postavljanje ovakvih upita (35 posto) nego što se obraća nekome u svom životu (17 posto). Razlozi za to su dobivanje trenutačnih odgovora (47 posto), mogućnost usporedbe različitih informacija (41 posto) i činjenica da je često mnogo brže (33 posto).

Međutim, 18 posto roditelja to čini iz straha da će ih drugi osuđivati zbog takvih pitanja, dok 21 posto misli da od stranaca mogu dobiti objektivniji odgovor. Čini se da se ova preferencija za digitalnim savjetima razvija pa tako roditelji sve češće koriste i umjetnu inteligenciju za pisanje e-mailova školi ili sastavljanje planova prehrane.

Iako je internet koristan alat, stručnjaci upozoravaju da se ne smije zanemariti važnost stručnih pregleda. "Redoviti pregledi vida mogu rano identificirati probleme, često prije nego što dijete i shvati da nešto nije u redu", dodaje optometrist dr. Nigel Best. Mnoga stanja vida, poput kratkovidnosti kod djece, mogu se uspješno kontrolirati ili ispraviti ako se otkriju prije osme godine, dok se vid još razvija.

