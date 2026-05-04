Izazvali burnu raspravu: Roditelji traže od kćeri da potpiše ugovor kako bi živjela s njima

U današnje vrijeme, suočeni s iznimno visokim troškovima života, sve više mladih produljuje boravak u roditeljskom domu. Dok neki roditelji u svemu pomažu odrasloj djeci, drugi se odlučuju na drastične korake, sastavljajući ugovore kako bi definirali obveze dok god potomci žive pod njihovim krovom. Jedan je takav slučaj pokrenuo žustru raspravu na internetu.

Detalji ugovora koji su uzburkali javnost

Jedna je korisnica Reddita na forumu "Am I Overreacting" (Pretjerujem li?) podijelila priču o svojoj 20-godišnjoj nećakinji, kojoj su roditelji predali detaljan ugovor kao uvjet za daljnji život u obiteljskoj kući. "Mojoj nećakinji rečeno je da mora potpisati ugovor kako bi nastavila živjeti kod kuće - pretjerujem li ako mislim da je ovo prestrogo?", napisala je autorica objave.

Ugovorom roditelji od djevojke traže plaćanje mjesečne stanarine od 200 dolara i računa za mobitel u iznosu od 100 dolara. Također, mora zadržati trenutni posao s nepunim radnim vremenom i aktivno tražiti priliku za zaposlenje na puno radno vrijeme. Kućanske obveze, koje mora dijeliti sa sestrom, uključuju punjenje i pražnjenje perilice posuđa, čišćenje za psom, iznošenje smeća te održavanje kupaonice urednom.

Na prvi pogled, mnogi uvjeti zvuče razumno, a ugovor čak dopušta konzumaciju marihuane i alkohola, pod uvjetom da su sestre punoljetne. Malo posla, malo zabave - mnogi bi se složili da u tome nema ništa sporno.

Zabrinutost tete i pozadina priče

Međutim, autorica objave, teta spomenute djevojke, otkrila je pozadinu koja baca drugačije svjetlo na situaciju. "Za bolje razumijevanje konteksta - ona ima dvadeset godina, ali nije baš zrela za svoju dob. Rekla bih da je emocionalno na razini petnaestogodišnjakinje ili šesnaestogodišnjakinje. Ima ADHD i depresiju. Radi na pola radnog vremena, što joj je prvi posao, i uzima dodatne smjene kad god može", pojasnila je.

Dodala je kako njezina nećakinja ne radi ništa nepromišljeno ili divlje, već se čini izgubljenom i potrebnija joj je podrška više od svega. "Nisam protiv pravila, obaveza ili doprinosa dok se živi kod kuće. Taj dio mi ima smisla. Moj 22-godišnji sin radi sve to, i to ne po vlastitom izboru", nastavila je, ističući da problem nije u samim obvezama, već u strogom i formalnom pristupu. Nećakinja joj se povjerila da se osjeća kao da nema izbora osim potpisati i da joj je "puna kapa svega", što teta tumači kao znak emocionalnog povlačenja.

Podijeljene reakcije: Lekcija o odgovornosti ili prestrog potez?

Objava je izazvala lavinu komentara s potpuno suprotnim stajalištima. Neki su stali na stranu roditelja, tvrdeći da ugovor pruža strukturu koja može biti korisna, pogotovo za osobu s ADHD-om. "Kao 26-godišnjakinja s ADHD-om i depresijom, koliko god bih mrzila ovo s dvadeset dvije... struktura bi mi toliko pomogla. To uopće nije prestrogo", napisala je jedna korisnica. Drugi su bili još izravniji: "Više od 300 dolara mjesečno? Koliko mislite da bi plaćala da živi sama? Ništa od ovoga nije nerazumno, a emocionalna nezrelost nije dobar razlog za nespremnost poštivanja jednostavnih pravila."

S druge strane, mnogi su izrazili zabrinutost za djevojku, pitajući tetu može li joj ona ponuditi smještaj ako odbije potpisati ugovor.

Hrvatska stvarnost: Problem koji pogađa i naše obitelji

Iako ova priča dolazi iz Amerike, ona duboko odjekuje i u hrvatskom društvu. Hrvatska se nalazi u samom vrhu Europske unije po broju mladih koji žive s roditeljima, što nije samo odraz kulturoloških navika, već i ekonomske stvarnosti. Visoke cijene najma stanova, osobito u većim gradovima, i opći troškovi života predstavljaju ogromnu prepreku za osamostaljivanje. Mnoge obitelji suočavaju se sa sličnim izazovima definiranja suživota s odraslom djecom.

Što kaže hrvatski zakon?

Rasprava o ovakvim ugovorima dotiče se i pravnih aspekata. Prema hrvatskom Obiteljskom zakonu, punoljetna djeca koja žive s roditeljima i ostvaruju prihode dužna su doprinositi za svoje uzdržavanje i pomagati u kućanskim poslovima. Zakon, dakle, prepoznaje obvezu odrasle djece da sudjeluju u troškovima kućanstva. Iako pisani ugovori nisu uobičajeni, stručnjaci za obiteljsko pravo ističu važnost jasnih dogovora kako bi se izbjegli sukobi. S psihološke strane, postavljanje zdravih granica ključno je za sazrijevanje i izbjegavanje osjećaja ovisnosti koji može proizaći iz dugotrajnog života u roditeljskom domu.

Bilo da se radi o formalnom ugovoru ili usmenom dogovoru, otvorena komunikacija i međusobno razumijevanje temelj su zdravog suživota generacija pod istim krovom.

Podijelite s nama u komentarima vaše mišljenje na ovu temu?

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Psihologinje otvoreno o ADHD-u i autizmu kod odraslih: 'Svi imamo potrebu znati tko smo'