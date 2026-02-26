Odrekla se stana i tvrdi da živi život iz snova: 'Ova mi je opcija imala najviše smisla'

Želite uštediti novac i imate avanturistički duh? Onda će vas sljedeći redci sigurno inspirirati. Engleskinja Katrina (31) dobrovoljno se odrekla svog skupog stana i umjesto njega kupila statični karavan za 29.800 eura. Zahvaljujući tome ne samo da štedi, nego živi i mnogo slobodnije nego ikada prije.

Ideja o malo drugačijem načinu života razvijala se postupno. Nakon što je razgledala niz loše održavanih stanova, Katrinu je inspirirala prijateljica koja živi u kamp-parku s karavanima.

"Iskreno, nisam imala puno drugih opcija i ova mi je imala najviše smisla“, otvoreno priznaje. Preselila se u ožujku 2025., a zahvaljujući karavanu sada uštedi oko 1.145 eura mjesečno na troškovima. Također može raditi upola manje nego prije jer su joj životni izdaci niži.

"Mislim da mnogi rade duge sate samo kako bi si mogli priuštiti kuću ili stan. Nisam htjela čekati mirovinu da bih počela uživati u životu – htjela sam više slobodnog vremena i više radosti“, kaže poduzetna Britanka.

Katrina cijeni i zajednicu u parku u kojem živi. ''Kad sam ozlijedila koljeno, moj devedesetogodišnji susjed dolazio je svaki dan provjeriti kako sam. Takvu vrstu ljubaznosti i povezanosti nikada nisam doživjela na mjestima gdje sam prije živjela“, zadovoljno ističe. ''Imam prostor koji mogu nazvati svojim, ali bez stalnog financijskog pritiska. Uz to imam više vremena za uživanje u prirodi, putovanja i upoznavanje svijeta. Šest dana u tjednu idem plivati u bazen koji se nalazi unutar kompleksa u kojem živim'', pohvalila se.

Nije je preplašilo čak ni to što je morala sama spojiti i osposobiti perilicu rublja. "Osnove vodoinstalaterstva naučila sam na YouTubeu“, kaže uz osmijeh.

"Istraživanje je apsolutno ključno. Pronaći pravi park s niskim troškovima i razumnim pravilima najvažnije je. Ako imate vlastitu parcelu za karavan, to je idealno, ali i mali obiteljski parkovi odlični su za cjelogodišnje stanovanje“, smatra ona.

Prema njezinim riječima, statični karavan omogućio joj je da uživa u životu sada, umjesto da stalno ima osjećaj kako radi za budućnost koja možda nikada neće doći, piše Profimedia.

