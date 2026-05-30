Zaboravite dosadne priloge: Mahune uz ova dva sastojka postaju čudesno ukusne za 15 minuta
Bilo da se radi o modernoj verziji s češnjakom i limunom ili o klasičnim mahunama, obje metode pretvaraju ovo povrće u delikatesu
Mahune se često pripremaju na način da postanu prekuhani i bezlični prilog, gubeći pritom svoju karakterističnu boju i hrskavost. Međutim, postoji jednostavna metoda koja ovo povrće u samo petnaestak minuta pretvara u ukusan prilog koji može obogatiti svaki obrok.
Umjesto kuhanja u vodi, priprema na tavi uz nekoliko ključnih sastojaka daje mahunama hrskavost, boju i bogat okus te nudi novi doživljaj ovog povrća, piše Mirror.
Moderni recept s mahunama
Iako je tehnika pripreme ključna, poseban okus postiže se dodavanjem dva sastojka: češnjaka i maslaca. Ova klasična kombinacija daje bogatstvo i aromu koja savršeno nadopunjuje svježi, zemljani okus mahuna.
Sastojci:
- 450 do 500 g svježih mahuna
- 1 žličica maslinovog ulja
- 1 žlica maslaca
- 3 režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 60 ml vode ili povrtnog temeljca
- sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- malo limunove korice (po želji)
Postupak:
- U širokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte očišćene i oprane mahune uz prstohvat soli.
- Pržite ih nekoliko minuta uz povremeno miješanje, dok ne počnu dobivati boju i lagano se karamelizirati.
- Ulijte vodu ili temeljac i odmah poklopite tavu. Pustite da se mahune pare otprilike tri do pet minuta, dok ne omekšaju, ali i dalje ostanu hrskave.
- Maknite poklopac i nastavite kuhati još minutu ili dvije, dok ostatak tekućine ne ispari.
- Smanjite vatru, dodajte maslac i pustite da se otopi. Umiješajte sitno sjeckani češnjak i limunovu koricu te sve zajedno pržite još tridesetak sekundi, samo dok češnjak ne zamiriše. Pazite da ne zagori jer će postati gorak.
- Kušajte, začinite dodatno solju i paprom ako je potrebno, i odmah poslužite.
Tradicionalni recept mahuna
Postoji i druga, jednako ukusna tradicionalna varijacija. Ovaj recept, umjesto češnjaka i maslaca, u prvi plan stavlja hrskave, zlatno popržene krušne mrvice.
Sastojci:
- 500 g mahuna
- maslac ili ulje
- krušne mrvice (prezla)
- sol
- naribani muškatni oraščić (po želji)
Postupak:
- Mahune skuhajte u posoljenoj vodi, otprilike 15 do 20 minuta, ovisno o željenoj mekoći, a zatim ih dobro ocijedite.
- Dok se mahune kuhaju, na tavi otopite maslac ili zagrijte ulje.
- Dodajte krušne mrvice i pržite uz stalno miješanje dok ne poprime lijepu zlatnožutu boju i postanu hrskave. Za dodatnu aromu, može se dodati i malo muškatnog oraščića.
- Kuhane i ocijeđene mahune dodajte u tavu s mrvicama, sve lagano promiješajte i kratko zajedno popržite.
