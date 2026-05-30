BOGATSTVO OKUSA /

Zaboravite dosadne priloge: Mahune uz ova dva sastojka postaju čudesno ukusne za 15 minuta

Foto: Shutterstock

Bilo da se radi o modernoj verziji s češnjakom i limunom ili o klasičnim mahunama, obje metode pretvaraju ovo povrće u delikatesu

30.5.2026.
12:21
Antonela Ištvan
Mahune se često pripremaju na način da postanu prekuhani i bezlični prilog, gubeći pritom svoju karakterističnu boju i hrskavost. Međutim, postoji jednostavna metoda koja ovo povrće u samo petnaestak minuta pretvara u ukusan prilog koji može obogatiti svaki obrok.

Umjesto kuhanja u vodi, priprema na tavi uz nekoliko ključnih sastojaka daje mahunama hrskavost, boju i bogat okus te nudi novi doživljaj ovog povrća, piše Mirror.

Moderni recept s mahunama

Iako je tehnika pripreme ključna, poseban okus postiže se dodavanjem dva sastojka: češnjaka i maslaca. Ova klasična kombinacija daje bogatstvo i aromu koja savršeno nadopunjuje svježi, zemljani okus mahuna.

Sastojci:

  • 450 do 500 g svježih mahuna
  • 1 žličica maslinovog ulja
  • 1 žlica maslaca
  • 3 režnja češnjaka, sitno sjeckana
  • 60 ml vode ili povrtnog temeljca
  • sol i svježe mljeveni papar po ukusu
  • malo limunove korice (po želji)

Postupak:

  1. U širokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte očišćene i oprane mahune uz prstohvat soli.
  2. Pržite ih nekoliko minuta uz povremeno miješanje, dok ne počnu dobivati boju i lagano se karamelizirati.
  3. Ulijte vodu ili temeljac i odmah poklopite tavu. Pustite da se mahune pare otprilike tri do pet minuta, dok ne omekšaju, ali i dalje ostanu hrskave.
  4. Maknite poklopac i nastavite kuhati još minutu ili dvije, dok ostatak tekućine ne ispari.
  5. Smanjite vatru, dodajte maslac i pustite da se otopi. Umiješajte sitno sjeckani češnjak i limunovu koricu te sve zajedno pržite još tridesetak sekundi, samo dok češnjak ne zamiriše. Pazite da ne zagori jer će postati gorak.
  6. Kušajte, začinite dodatno solju i paprom ako je potrebno, i odmah poslužite.

Tradicionalni recept mahuna

Postoji i druga, jednako ukusna tradicionalna varijacija. Ovaj recept, umjesto češnjaka i maslaca, u prvi plan stavlja hrskave, zlatno popržene krušne mrvice.

Sastojci:

  • 500 g mahuna
  • maslac ili ulje
  • krušne mrvice (prezla)
  • sol
  • naribani muškatni oraščić (po želji)

Postupak:

  1. Mahune skuhajte u posoljenoj vodi, otprilike 15 do 20 minuta, ovisno o željenoj mekoći, a zatim ih dobro ocijedite.
  2. Dok se mahune kuhaju, na tavi otopite maslac ili zagrijte ulje.
  3. Dodajte krušne mrvice i pržite uz stalno miješanje dok ne poprime lijepu zlatnožutu boju i postanu hrskave. Za dodatnu aromu, može se dodati i malo muškatnog oraščića.
  4. Kuhane i ocijeđene mahune dodajte u tavu s mrvicama, sve lagano promiješajte i kratko zajedno popržite.

