Evo kad i gdje gledati finale Lige prvaka između Arsenala i PSG-a

U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.

Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Bit će to prilika da se Topnici osvete PSG-u za poraz u polufinalu prošle sezone, ali i prava poslastica za sve ljubitelje nogometne taktike.

Naime, dvoboj PSG-a i Arsenala bit će susret dvaju potpuno suprotnih nogometnih razmišljanja. PSG je momčad koja podsjeća na neka prošla, ljepša vremena. Sačinjena je od igrača iznimne tehničke kvalitete, a pod vodstvom Luisa Enriquea igraju metodom "gol više“.

S druge strane je apsolutna suprotnost, kralj pragmatičnosti Mikel Arteta i njegov Arsenal. Topnicima je jedina misao minimizacija rizika i korištenje svih dopuštenih metoda za pobjedu. To im je donijelo naslov prvaka Engleske, a hoće li im donijeti i europski trofej, tek ćemo vidjeti.

Utakmici značaj daje i činjenica da je PSG prošle sezone, na putu do osvajanja Lige prvaka, izbacio upravo Arsenal i to u polufinalu. Hoće li finale stoga biti i prilika za revanš, saznajte od 18 sati na HRT-u 2 ili putem tekstualnog prijenosa na Net.hr-u.