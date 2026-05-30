SPEKTAKL U BUDIMPEŠTI /

Evo kad i gdje gledati finale Lige prvaka između Arsenala i PSG-a

Foto: Mike Egerton/PA Images/Profimedia

Finale u Budimpešti igra se od 18 sati, a prijenos je na HRT-u 2.

30.5.2026.
12:22
Sportski.net
U subotu, 30. svibnja, od 18 sati u Budimpešti igra se najveća utakmica klupskog nogometa – finale Lige prvaka.

Na Puškaš Areni snage će odmjeriti branitelj naslova PSG i novi prvak Engleske te finalist iz 2006. – Arsenal. Bit će to prilika da se Topnici osvete PSG-u za poraz u polufinalu prošle sezone, ali i prava poslastica za sve ljubitelje nogometne taktike.

Naime, dvoboj PSG-a i Arsenala bit će susret dvaju potpuno suprotnih nogometnih razmišljanja. PSG je momčad koja podsjeća na neka prošla, ljepša vremena. Sačinjena je od igrača iznimne tehničke kvalitete, a pod vodstvom Luisa Enriquea igraju metodom "gol više“.

S druge strane je apsolutna suprotnost, kralj pragmatičnosti Mikel Arteta i njegov Arsenal. Topnicima je jedina misao minimizacija rizika i korištenje svih dopuštenih metoda za pobjedu. To im je donijelo naslov prvaka Engleske, a hoće li im donijeti i europski trofej, tek ćemo vidjeti.

Utakmici značaj daje i činjenica da je PSG prošle sezone, na putu do osvajanja Lige prvaka, izbacio upravo Arsenal i to u polufinalu. Hoće li finale stoga biti i prilika za revanš, saznajte od 18 sati na HRT-u 2 ili putem tekstualnog prijenosa na Net.hr-u.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
