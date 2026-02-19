Ovaj prizor slomio je brojna srca: Majka ga je odbacila, a utjehu je našao u plišanoj igrački

Maleni majmun po imenu Punch osvojio je srca ljudi diljem svijeta. Njegova priča, istovremeno dirljiva i tužna, postala je globalni fenomen nakon što su fotografije i snimke na kojima se ne odvaja od velike plišane igračke orangutana obišle društvene mreže.

Odbačen od majke nedugo nakon rođenja, ovaj japanski makaki pronašao je utjehu u neočekivanom prijatelju, a njegov slučaj privukao je golem interes javnosti i stvorio nezapamćene gužve u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu.

Odbacivanje i neočekivani spas

Punch je na svijet došao 26. srpnja 2025. godine u zoološkom vrtu Ichikawa City, smještenom u blizini Tokija. Težio je svega 500 grama, a njegova majka, kojoj je to bilo prvo mladunče, odbacila ga je odmah nakon poroda. U divljini bi takav scenarij značio sigurnu smrt, no zahvaljujući brzoj intervenciji timaritelja, Punch je dobio drugu priliku.

Čuvari Kosuke Shikano i Shumpei Miyakoshi preuzeli su brigu o njemu. "Pretpostavljamo da je stres prvog poroda ili iscrpljenost zbog ljetnih vrućina bio faktor", izjavio je Shikano za medije.

Budući da nijedna druga ženka u čoporu nije pokazala interes za preuzimanje brige o malenom, timaritelji su ga odvojili i počeli ručno hraniti. No, hrana nije bila jedino što mu je nedostajalo.

Mladunci makakija instinktivno se čvrsto drže za majčino krzno, što je ključno za njihov osjećaj sigurnosti, toplinu i pravilan razvoj mišića.

Plišani orangutan kao sigurna luka

Kako bi mu nadoknadili nedostatak majčinskog dodira, timaritelji su Punchu ponudili razne predmete, od dekica do mekanih igračaka.

Maleni majmun je, između svega ponuđenog, sam izabrao velikog plišanog orangutana, navodno kupljenog u IKEI, koji je ubrzo postao njegova nerazdvojna "zamjenska majka". Posjetitelji i korisnici društvenih mreža igrački su čak nadjenuli nadimak "Ora-mama".

Od tog trenutka, Punch i njegova plišana prijateljica postali su nerazdvojni. Snimke ga prikazuju kako nosi igračku na leđima, baš kao što bi se mladunče držalo za majku.

S njom spava, grli je dok jede, a kada se osjeća uplašeno ili nesigurno, skriva svoje lice u njezino meko krzno. Prizori na kojima siše palac dok sjedi na svojoj plišanoj mami raznježili su milijune, ali i potaknuli raspravu o usamljenosti i potrebi za bliskošću koja nadilazi granice vrsta.

Od tužne priče do globalnog fenomena

Snimke Punchovog života brzo su postale viralne na platformama poput X-a i Instagrama, a hashtag #がんばれパンチ (u prijevodu "Izdrži, Punch" ili "Sretno, Punch") postao je simbol podrške malenom borcu. Njegova popularnost dovela je do neviđenih gužvi u zoološkom vrtu Ichikawa.

Uprava vrta objavila je priopćenje u kojem se ispričala posjetiteljima zbog dugih redova za ulazak. "Svi naši zaposlenici iznenađeni su neočekivanim brojem posjetitelja, nečim što nikada prije nismo doživjeli", stoji u njihovoj objavi.

Reakcije javnosti bile su podijeljene između ganuća i tuge. "Slatko je vidjeti malenog majmuna kako vuče plišanu igračku, ali je istovremeno i jako tužno", komentirao je jedan korisnik na X-u.

Drugi su pak hvalili predanost osoblja zoološkog vrta: "Stvarno se nadam da će Punch pronaći svoje mjesto. Podrška koju mu pružaju timaritelji pokazuje njihovu duboku posvećenost."