FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČUDNOVATA PRIČA /

Nevjerojatan obrat u raciji: Zbog droge tragali za kriminalcima, a uhitili ovog slatkiša

Nevjerojatan obrat u raciji: Zbog droge tragali za kriminalcima, a uhitili ovog slatkiša
×
Foto: Profimedia

Tijekom policijske racije protiv droge u Turskoj među “osumnjičenima” se našao i četveromjesečni majmun Portakal, koji je nakon zapljene završio na veterinarskim pretragama i u karanteni

16.2.2026.
12:06
Lorena Motik
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U svijetu smo navikli čitati o uhićenjima ljudi zbog posjedovanja ilegalnih stvari, no rijetko tko bi pomislio da se u takvoj situaciji može naći i životinja.

Upravo to dogodilo se u Turskoj, gdje su policajci tijekom akcije suzbijanja ilegalne trgovine drogom naišli na neočekivanog osumnjičenika - četveromjesečnog mužjaka majmuna. Mladunče je kasnije dobilo ime Portakal, a njegova priča brzo je privukla pažnju javnosti.

Napravili mu sve pretrage

Mladunče je pronađeno tijekom racije, a nakon zapljene odmah je predano nadležnim službama kako bi mu se osigurala adekvatna skrb.

Veterinari su ga podvrgnuli detaljnom liječničkom pregledu koji je uključivao rendgensko snimanje i vađenje krvi, kako bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje.

Prema važećim protokolima spašavanja i zbrinjavanja divljih životinja, mali makaki trenutno se nalazi u karanteni.

Nevjerojatan obrat u raciji: Zbog droge tragali za kriminalcima, a uhitili ovog slatkiša
Foto: Profimedia

Što će biti s njim nakon karantene?

Stručnjaci prate njegovo stanje i prilagodbu na nove uvjete, a nakon završetka karantene bit će premješten u posebno dizajniran ograđeni prostor u Parku prirode Antalya.

Ondje će, pod nadzorom skrbnika, imati uvjete prilagođene svojoj vrsti, s ciljem osiguravanja sigurnog i stabilnog okruženja.

Nevjerojatan obrat u raciji: Zbog droge tragali za kriminalcima, a uhitili ovog slatkiša
Foto: Profimedia

Nadležne službe nisu iznijele dodatne informacije o okolnostima u kojima je mladunče držano prije zapljene, no istaknuto je kako je njegovo spašavanje dio šire borbe protiv ilegalne trgovine, koja često uključuje i egzotične životinje.

MajmunDrogaSkrbživotinja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx