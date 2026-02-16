Nevjerojatan obrat u raciji: Zbog droge tragali za kriminalcima, a uhitili ovog slatkiša

U svijetu smo navikli čitati o uhićenjima ljudi zbog posjedovanja ilegalnih stvari, no rijetko tko bi pomislio da se u takvoj situaciji može naći i životinja.

Upravo to dogodilo se u Turskoj, gdje su policajci tijekom akcije suzbijanja ilegalne trgovine drogom naišli na neočekivanog osumnjičenika - četveromjesečnog mužjaka majmuna. Mladunče je kasnije dobilo ime Portakal, a njegova priča brzo je privukla pažnju javnosti.

Napravili mu sve pretrage

Mladunče je pronađeno tijekom racije, a nakon zapljene odmah je predano nadležnim službama kako bi mu se osigurala adekvatna skrb.

Veterinari su ga podvrgnuli detaljnom liječničkom pregledu koji je uključivao rendgensko snimanje i vađenje krvi, kako bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje.

Prema važećim protokolima spašavanja i zbrinjavanja divljih životinja, mali makaki trenutno se nalazi u karanteni.

Foto: Profimedia

Što će biti s njim nakon karantene?

Stručnjaci prate njegovo stanje i prilagodbu na nove uvjete, a nakon završetka karantene bit će premješten u posebno dizajniran ograđeni prostor u Parku prirode Antalya.

Ondje će, pod nadzorom skrbnika, imati uvjete prilagođene svojoj vrsti, s ciljem osiguravanja sigurnog i stabilnog okruženja.

Foto: Profimedia

Nadležne službe nisu iznijele dodatne informacije o okolnostima u kojima je mladunče držano prije zapljene, no istaknuto je kako je njegovo spašavanje dio šire borbe protiv ilegalne trgovine, koja često uključuje i egzotične životinje.