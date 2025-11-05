Punog želuca, ali i nažalost punog mjehura: Lav ispratio turiste poput kanadera

Turska korisnica TikToka nadimka Betulve objavila je na svom profilu što je zadesilo grupu turista na čije se vozilo popeo lav punog mjehura.

Scenu je zabilježila tijekom safarija u Senegalu, tek nedugo nakon što je društvo iz vozila zaštićenih kavezima nahranilo divlje životinje.

Da će im se kralj džungle na taj način odužiti, vjerojatno nikom nije bilo na kraj pameti, ali je scena brojne potaknula da ispišu više ili manje duhovite komentare među kojima se osobito istaknuo onaj o "mariniranju mesa".

Bilo kako bilo, ako vas ikad put odvede u tu afričku državu, imajte na umu da Senegal nudi tri ključne lokacije za ljubitelje divljine.

Rezervat Bandia: Divljina na korak od glavnog grada

Smješten na svega 65 kilometara od Dakara, Rezervat Bandia je najpristupačnija safari destinacija u zemlji i prvi privatni rezervat prirode u Senegalu. Prostire se na 3500 hektara, a unutar ograde životinje slobodno lutaju krajolikom kojim dominiraju divovski baobabi.

Zbog relativno male površine, susreti sa životinjama gotovo su zajamčeni. Ovdje ćete bez sumnje vidjeti žirafe, zebre, bivole, impale, brojne vrste antilopa i majmuna te bijelog nosoroga.

Ipak, taj osjećaj sigurnog ulova nekima može djelovati pomalo "zoološki", pogotovo jer se hijene, kao prirodni predatori, drže u odvojenim nastambama. Unatoč tome, Bandia je savršen uvod u afričku divljinu, a vožnja traje oko dva sata.

Rezervat Fathala: Iskustvo pravog afričkog buša

Ako tražite sirovije i autentičnije iskustvo, Rezervat Fathala je pravi izbor. Iako je i ovdje riječ o ponovno naseljenim životinjama, rezervat je znatno veći (6000 hektara) i pruža osjećaj prave divljine i nepredvidljivosti.

Vožnja neravnim putevima kroz gustu vegetaciju prije nego što ugledate prve životinje dio je čari.

Fathala je dom istim vrstama kao i Bandia, ali je posebno poznata po rijetkoj zapadnoafričkoj divovskoj eland antilopi, koja se u divljini može pronaći još samo u Maliju.

Osim klasičnog safarija, Fathala nudi i mogućnost boravka u luksuznim šatorima, šetnje kroz buš te kontroverzno iskustvo "šetnje s lavovima", gdje posjetitelji mogu hodati uz pripitomljene velike mačke.

Nacionalni park Niokolo-Koba: Za istinske avanturiste

Upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine, Niokolo-Koba je najdivljije lice Senegala. S površinom od preko 9000 km2, ovaj park u jugoistočnom dijelu zemlje jedino je mjesto gdje možete vidjeti lavove, leoparde i slonove u njihovom potpuno prirodnom okruženju.

Zbog svoje udaljenosti i nepristupačnosti, posjet ovom parku zahtijeva više planiranja i obično se organizira putem specijaliziranih tura.

Park je otvoren samo tijekom sušne sezone, otprilike od sredine prosinca do kraja travnja, te nudi iskustvo koje se najviše približava klasičnim afričkim safarijima.