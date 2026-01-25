Medvedev podivljao: 'Narkosvinja izvrijeđala Europu. Trebalo je završiti šamaranjem'

Bivši ruski predsjednik i sadašnji zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev reagirao je na govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog održan na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

U objavi na platformi X Medvedev je Zelenskog grubo napao, tvrdeći da je u Davosu vrijeđao europske lidere nazivajući ih slabima i škrtima. Europsku uniju pritom je opisao kao nemoćnu, ustvrdivši da je već ranije bila ponižavana od strane Sjedinjenih Država, a sada i od Ukrajine.

"Jezikovu juhu koju su Europljani dobili u Davosu od nezahvalne narkosvinje, koja ih je izvrijeđala kao slabe i škrte, trebalo je završiti šamaranjem. Ali to nije prvi put da se impotentnoj EU pljuje u lice, prvo od njihovih američkih gospodara, a sada i od njihova retardiranog posinka", poručio je Medvedev.

The tongue lashing the Euros took in Davos from the ungrateful narco-swine, who berated them as weak and stingy, should’ve ended in a spanking. But it isn’t the 1st time the EU impotents have had their faces spat in – first, from their US masters, and now their retarded stepson. pic.twitter.com/DVTjL5ws1m — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 24, 2026

Zelenski o 'Beskrajnom danu'

Zelenski je, podsjetimo, u svom govoru u Davosu otvoreno kritizirao europske čelnike, poručivši da se previše bave sporednim temama poput Grenlanda te da čekaju političke signale Donalda Trumpa, umjesto da samostalno donose odluke o Ukrajini i drugim globalnim krizama.

Ocijenio je da Europa puno govori, ali rijetko prelazi na konkretna djela, usporedivši takav pristup s filmom "Beskrajan dan", u kojem se iste situacije stalno ponavljaju bez stvarnog napretka.

Zelenski je podsjetio da je i prošle godine u Davosu upozorio kako Europa mora biti sposobna sama se braniti, naglasivši da se u međuvremenu gotovo ništa nije promijenilo. Prema njegovim riječima, europski političari ponovno se ponašaju kao da čekaju da netko drugi riješi ključne probleme.

Posebno je kritizirao, kako ih je nazvao, simbolične i neučinkovite mjere. Kao primjer naveo je ideju slanja malog broja vojnika na Grenland, zapitavši se kakav bi takav potez imao stvarni učinak te kakvu bi poruku poslao Rusiji, Kini i samoj Danskoj.

