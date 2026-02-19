FREEMAIL
ČETIRI GODINE ZAJEDNO /

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
×
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Svadba Petra Graše i Hane Huljić ostala je upamćena po intimnoj atmosferi i brojnim poznatim uzvanicima

19.2.2026.
8:44
Hot.hr
Miroslav Lelas/PIXSELL
Naš poznati pjevač Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić danas obilježavaju četvrtu godišnjicu braka. Tim smo se povodom prisjetili njihova vjenčanja koje je 19. veljače 2022. godine održano u Splitu – događaja koji je tada s razlogom nosio titulu „vjenčanja godine“.

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Iako se o svadbi između popularnog pjevača i njegove 14 godina mlađe odabranice naveliko pričalo i prije samog dana, mladenci su do posljednjeg trenutka pokušavali sačuvati privatnost. Točna lokacija ceremonije dugo nije bila poznata, a na kraju su sudbonosno „da“ izrekli u crkvi Crkva Svetog Dominika. Ispred crkve okupili su se brojni novinari, obožavatelji i znatiželjnici, dok su zaštitari pazili da sam obred ostane intiman i rezerviran isključivo za uzvanike.

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nakon ceremonije, okupljeni su strpljivo čekali izlazak mladenaca. Nasmijani i vidno sretni, kratko su pozirali fotografima, a potom se uputili prema crnom kombiju koji ih je odveo na proslavu u jednom splitskom restoranu, gdje su slavili u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Izjava nije bilo – tek je na novinarsko pitanje kako se osjeća Grašo uz osmijeh dobacio: „Osjećam se kao muž.“

Hana je za svoj veliki dan odabrala vjenčanicu splitskog brenda Arileo, izrađenu u vintage stilu sa srcolikim izrezom i raskošnom, slojevitom suknjom. Kosu je nosila raspuštenu u blagim valovima, uz jednostavan ukras na glavi i bijele štikle. Petar se odlučio za tamnosivo odijelo s crnim reverima i crnu leptir mašnu.

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Hani je kuma bila njezina najbolja prijateljica, pjevačica Domenica Žuvela, dok su Petru kumovi bili košarkaš Dino Rađa, slovenski chef Tomaž Kavčič te njegov prijatelj iz djetinjstva.

Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Od početka je bilo poznato da će slavlje biti intimno, s malim brojem uzvanika. Među njima su bili Grašini roditelji Zoran i Snježana te sestra Buga s obitelji, kao i Hanini roditelji Tonči Huljić i Vjekoslava Huljić te brat Ivan Huljić. Kumovi i kuma također su stigli u pratnji svojih partnera.

Na društvenim mrežama pojavile su se rijetke fotografije s proslave, a doznalo se i da se Hana kasnije presvukla u jednostavnu bijelu haljinu do koljena, ispod koje se nazirao  trudnički trbuščić.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, u srpnju 2022., par je dobio prvo dijete – kćer Albu. Dvije godine poslije, u studenome, obitelj se proširila dolaskom sina Tonija, čime je njihova ljubavna priča dobila najljepši nastavak.

Hana HuljićPetar GrašoVjenčanjeGodišnjica Braka
