Nasmijana Hana i elegantni Grašo: Danas im je godišnjica braka, prisjetite se njihovog vjenčanja
Svadba Petra Graše i Hane Huljić ostala je upamćena po intimnoj atmosferi i brojnim poznatim uzvanicima
Naš poznati pjevač Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić danas obilježavaju četvrtu godišnjicu braka. Tim smo se povodom prisjetili njihova vjenčanja koje je 19. veljače 2022. godine održano u Splitu – događaja koji je tada s razlogom nosio titulu „vjenčanja godine“.
Iako se o svadbi između popularnog pjevača i njegove 14 godina mlađe odabranice naveliko pričalo i prije samog dana, mladenci su do posljednjeg trenutka pokušavali sačuvati privatnost. Točna lokacija ceremonije dugo nije bila poznata, a na kraju su sudbonosno „da“ izrekli u crkvi Crkva Svetog Dominika. Ispred crkve okupili su se brojni novinari, obožavatelji i znatiželjnici, dok su zaštitari pazili da sam obred ostane intiman i rezerviran isključivo za uzvanike.
Nakon ceremonije, okupljeni su strpljivo čekali izlazak mladenaca. Nasmijani i vidno sretni, kratko su pozirali fotografima, a potom se uputili prema crnom kombiju koji ih je odveo na proslavu u jednom splitskom restoranu, gdje su slavili u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Izjava nije bilo – tek je na novinarsko pitanje kako se osjeća Grašo uz osmijeh dobacio: „Osjećam se kao muž.“
Hana je za svoj veliki dan odabrala vjenčanicu splitskog brenda Arileo, izrađenu u vintage stilu sa srcolikim izrezom i raskošnom, slojevitom suknjom. Kosu je nosila raspuštenu u blagim valovima, uz jednostavan ukras na glavi i bijele štikle. Petar se odlučio za tamnosivo odijelo s crnim reverima i crnu leptir mašnu.
Hani je kuma bila njezina najbolja prijateljica, pjevačica Domenica Žuvela, dok su Petru kumovi bili košarkaš Dino Rađa, slovenski chef Tomaž Kavčič te njegov prijatelj iz djetinjstva.
Od početka je bilo poznato da će slavlje biti intimno, s malim brojem uzvanika. Među njima su bili Grašini roditelji Zoran i Snježana te sestra Buga s obitelji, kao i Hanini roditelji Tonči Huljić i Vjekoslava Huljić te brat Ivan Huljić. Kumovi i kuma također su stigli u pratnji svojih partnera.
Na društvenim mrežama pojavile su se rijetke fotografije s proslave, a doznalo se i da se Hana kasnije presvukla u jednostavnu bijelu haljinu do koljena, ispod koje se nazirao trudnički trbuščić.
Samo nekoliko mjeseci kasnije, u srpnju 2022., par je dobio prvo dijete – kćer Albu. Dvije godine poslije, u studenome, obitelj se proširila dolaskom sina Tonija, čime je njihova ljubavna priča dobila najljepši nastavak.
