'NISMO OSJETILI'

Marijana Puljak udarila tuđi auto na parkingu pa otišla: Svjedoci sve prijavili policiji

Marijana Puljak udarila tuđi auto na parkingu pa otišla: Svjedoci sve prijavili policiji
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

21.3.2026.
22:56
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak objavila je na društvenim mrežama kako je sudjelovala u prometnoj nezgodi na jednom splitskom parkingu.

Dok je vozila unatrag, ogrebala je drugo parkirano vozilo, a potom i napustila mjesto događaja.

"Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost, platiti predviđenu kaznu i podmiriti štetu", napisala je Puljak.

'Nismo osjetili'

Puljak pojašnjava kako su u tom trenutku senzori na automobilu radili, ali da unatoč tome nisu registrirali trenutak kontakta. 

"Ni ja ni suprug nismo osjetili niti čuli dodir s drugim vozilom, pa u tom trenutku uopće nisam bila svjesna da je došlo do kontakta", napisala je saborska zastupnica.

U objavi se javno ispričala vlasniku vozila.

"Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila. U politici, kao i u životu, mislim da je važno priznati pogrešku i snositi odgovornost", zaključila je u svojoj objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Puljak kod Mojmire o fizici i politici: 'Kad god žele nešto zamračiti uhvate se vjere i domovine'

Marijana Puljak, Split, Prometna Nezgoda
