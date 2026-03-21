Marijana Puljak udarila tuđi auto na parkingu pa otišla: Svjedoci sve prijavili policiji

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak objavila je na društvenim mrežama kako je sudjelovala u prometnoj nezgodi na jednom splitskom parkingu.

Dok je vozila unatrag, ogrebala je drugo parkirano vozilo, a potom i napustila mjesto događaja.

"Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost, platiti predviđenu kaznu i podmiriti štetu", napisala je Puljak.

'Nismo osjetili'

Puljak pojašnjava kako su u tom trenutku senzori na automobilu radili, ali da unatoč tome nisu registrirali trenutak kontakta.

"Ni ja ni suprug nismo osjetili niti čuli dodir s drugim vozilom, pa u tom trenutku uopće nisam bila svjesna da je došlo do kontakta", napisala je saborska zastupnica.

U objavi se javno ispričala vlasniku vozila.

"Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila. U politici, kao i u životu, mislim da je važno priznati pogrešku i snositi odgovornost", zaključila je u svojoj objavi.

