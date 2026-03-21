Marijana Puljak udarila tuđi auto na parkingu pa otišla: Svjedoci sve prijavili policiji
'Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost'
Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak objavila je na društvenim mrežama kako je sudjelovala u prometnoj nezgodi na jednom splitskom parkingu.
Dok je vozila unatrag, ogrebala je drugo parkirano vozilo, a potom i napustila mjesto događaja.
"Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost, platiti predviđenu kaznu i podmiriti štetu", napisala je Puljak.
'Nismo osjetili'
Puljak pojašnjava kako su u tom trenutku senzori na automobilu radili, ali da unatoč tome nisu registrirali trenutak kontakta.
"Ni ja ni suprug nismo osjetili niti čuli dodir s drugim vozilom, pa u tom trenutku uopće nisam bila svjesna da je došlo do kontakta", napisala je saborska zastupnica.
U objavi se javno ispričala vlasniku vozila.
"Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila. U politici, kao i u životu, mislim da je važno priznati pogrešku i snositi odgovornost", zaključila je u svojoj objavi.
