Hana Huljić Grašo pokazala kako provodi zimske dane s Viktorijom i Dinom Rađom

Hana Huljić Grašo (35), hrvatska skladateljica i javna osoba iz poznate glazbene obitelji, rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no ovih dana iznenadila je obožavatelje objavom sa zimovanja.

Foto: Screenshot: Instagram:@hana.huljic

Hana je na svojem Instagram Storyju podijelila snimku na kojoj pozira na snijegu u društvu Viktorije Rađe (48), poznate domaće influencerice i supruge bivšeg hrvatskog košarkaša Dine Rađe (58). Uz objavu je Viktorija kratko komentirala: „Prekrasno jutro kod nas“, otkrivajući kako provode zimske dane.

Foto: Screenshot: Instagram:@hana.huljic

Obitelji Rađa i Grašo povezane su dugogodišnjim prijateljstvom. Viktorija i Dino Rađa prijatelji su s Petrom Grašom (49), Hananinim suprugom i glazbenikom, koji je Dini Rađi bio vjenčani kum. Prema objavama, čini se da su se obitelji zajedno uputile na odmor.

Obitelj i rijetke javne pojave

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022., a kumovi su im tada bili slovenski chef Tomaž Kavčič te prijatelj iz djetinjstva Šime Poduje, dok je Hani kuma bila pjevačica Domenica Žuvela (33). Par je 2022. dobio kćerkicu Albu, a u listopadu 2024. stigao im je i sin Toni (1). Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, ovakvi prizori s odmora oduševili su pratitelje.

