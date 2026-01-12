Hana Huljić Grašo pokazala kako provodi zimske dane s Viktorijom i Dinom Rađom
Iako rijetko objavljuje, ovaj put je svoje pratitelje odlučila razveseliti fotografijama
Hana Huljić Grašo (35), hrvatska skladateljica i javna osoba iz poznate glazbene obitelji, rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no ovih dana iznenadila je obožavatelje objavom sa zimovanja.
Hana je na svojem Instagram Storyju podijelila snimku na kojoj pozira na snijegu u društvu Viktorije Rađe (48), poznate domaće influencerice i supruge bivšeg hrvatskog košarkaša Dine Rađe (58). Uz objavu je Viktorija kratko komentirala: „Prekrasno jutro kod nas“, otkrivajući kako provode zimske dane.
Obitelji Rađa i Grašo povezane su dugogodišnjim prijateljstvom. Viktorija i Dino Rađa prijatelji su s Petrom Grašom (49), Hananinim suprugom i glazbenikom, koji je Dini Rađi bio vjenčani kum. Prema objavama, čini se da su se obitelji zajedno uputile na odmor.
Obitelj i rijetke javne pojave
Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022., a kumovi su im tada bili slovenski chef Tomaž Kavčič te prijatelj iz djetinjstva Šime Poduje, dok je Hani kuma bila pjevačica Domenica Žuvela (33). Par je 2022. dobio kćerkicu Albu, a u listopadu 2024. stigao im je i sin Toni (1). Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, ovakvi prizori s odmora oduševili su pratitelje.
