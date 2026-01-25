FREEMAIL
romantika nedjeljom /

Sopićevi ratnici pred velikim izazovom: Na Opus stiže Dinamo u uzletu

Sopićevi ratnici pred velikim izazovom: Na Opus stiže Dinamo u uzletu
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Osijek- Dinamo pratite putem portala Net.hr

25.1.2026.
15:33
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Osijek će u kasnijem terminu 25.1 ugostiti Dinamo Zagreb, Posljednjeplasirana momčad HNL-a dočekuje prvoplasiranu, a susret pratite tekstualno putem portala Net.hr

19.kolo Supersport HNL-a
25.1.2026.
17:45
0
Osijek
 
:
0
Dinamo
 

Najava

Visoka pobjeda protiv FCSB-a (4:1) donijela je mir i dozu optimizma, ali i jasno pokazala da Modri još nisu bez mane. Iako su Rumunji ostali bez pravog odgovora, neke slabosti u Dinamovoj igri ostale su vidljive, a upravo bi ih Osijek mogao znati iskoristiti.

Za razliku od Steaue, Osijek danas djeluje zrelije, iskusnije i ambicioznije nego ranije. Iako trenutačni položaj na ljestvici ne ide u prilog domaćinu, Pampas je teren na kojem favoriti često imaju problema. a Dinamo to zna iz vlastitog iskustva.

Zagrebački klub tijekom zime nije radio velike rezove u momčadi. Fokus je i dalje na stabilizaciji ključnih pozicija, a kao jedno od glavnih imena spominje se povratak Dominika Livakovića, čime bi se riješilo pitanje na vratima. U posljednjim danima pojavila se i informacija o mogućem dolasku Barcelonina krila Danija Rodrigueza, što dodatno podgrijava maštu navijača.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje u kakvom će izdanju Dinamo istrčati u Osijeku. Kvaliteta nije upitna, ali oscilacije u igri u ranoj fazi sezone mogle bi skupo koštati protivnika koji traži novi početak.

Trener Osijeka Željko Sopić s puno respekta, ali i samopouzdanja gleda prema nedjeljnom ogledu:

„Čestitam Dinamu na europskoj pobjedi, to je velika stvar za hrvatski nogomet. No, ovakve utakmice ne traže dodatnu motivaciju – igrači znaju što nas čeka. Dinamo je prvi, mi smo zadnji, ali vjerujem da imamo što reći. Atmosfera će biti vrhunska i vjerujem da možemo dobro otvoriti ovu novu priču.“

S druge strane, Dinamov strateg Mario Kovačević upozorava na opasnost podcjenjivanja:

„To što je Osijek posljednji može biti zamka. Doveli su iskusne i kvalitetne igrače i izgledaju drukčije nego u jesenskom dijelu. Na Pampasu nam nikad nije lako, bez obzira na tablicu. Vjerujem u našu igru i nadam se da ćemo se na kraju mi veseliti.“

