Je li moguće? Dogodila se velika senzacija, ovo nikako ne ide na ruku Hrvatskoj

Island je kreirao senzaciju u 2. kolu Europskog prvenstva u Malmou. Pobijedili su favorizirau Švedsku 35-27. Island do kraja natjecanja još igra protiv Švicarske i Švedske, dok Šveđane čeka i ogled s Mađarskom.

Ishod dvoboja Islanda i Švedske ima veliku važnost za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Nastao je krug u skupini II s četiri reprezentacije po četiri boda.

2. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva 35 Island : 27 Švedska

Naime, zbog uvjerljivog poraza od Švedske 33-25, svaki mogući krug sa Šveđanima Hrvatskoj ne ide u prilog, pa su naši navijali da domaćin turnira upiše pobjede do kraja. No, utakmica protiv Islanda donijela je potpuno neočekivan rasplet. Švedska nijednom nije bila u vodstvu, a Islanđani su sredinom prvog poluvremena serijom golova pobjegli s 9-7 na 12-7. Prednost od šest pogodaka držali su do odlaska na odmor, koji je završio rezultatom 18-12, a u drugom poluvremenu Islanđani su još povećali prednost na konačnih osam razlike. Takav ishod ne ide na ruku Hrvatskoj jer bi u slučaju zatvorenog kruga sa Švedskom i Islandom, unatoč pobjedi protiv Islanda 30-29, hrvatska reprezentacija ostala bez prolaska dalje. Neizvjesnost je sad u hrvatskoj grupi na rukometnom Euru potpuna, a situacija za naše ostaje krajnje neugodna.

Uskoro opširnije...