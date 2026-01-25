Marin Šipić detektirao slabu točku Švicaraca: 'Mislim da je to dobro za nas'

Hrvatska ide po četvrtu pobjedu na Europskom prvenstvu u rukometu, večeras protiv Švicarske. Nakon sjajne predstave protiv Islanda ambicije rastu, a polufinale svi sanjaju!

Za RTL Danas govori ozlijeđeni Marin Šipić, koji vjeruje u suigrače. Obrana morati briljirati, a u idealnom scenariju u oba smjera idealan oslonac bio bi iskusni Marin Šipić, u momčadi poznat kao Mali medo.

Zbog ozlijede propušta igrati na Euru, ali ne i navijati, a da će se njegovo ime najviše spominjati nakon sjajne pobjede protiv Islanda - nije očekivao.

Detektirao slabu točku

"Samo me ubilo još više, ionako mi je teško to od doma gledati s televizije. Ovo je prvi put, zadnjih osam prvenstava sam odradio i ovo je prvo da nisam s ekipom. I još usput nakon što su to rekli nakon utakmice mobitel mi je eksplodirao, ljudi čestitaju naravno to je predivno, ali nisam se nadao da ću toliko poruka dobiti", govori nam Šipić o česitkama nakon što je postao otac.

Još više žali jer kao igrač švicarskog kluba dobro poznaje igrače njihove reprezentacije. "Švicarci dok sve ide dobro, sve im ulazi, a čim malo nešto nije na njihovu ruku, kad se ekipa krene vraćati, počnu raditi nepotrebne pogreške što mislim da je dobro za nas", govori Šipić.

Razgovarali smo i s Horvatom

U Švicarskoj je trenersku karijeru nastavio i bivši izbornik hrvatske reprezentacije Hrvoje Horvat koji poručuje: "Nisu završavali utakmice optimalno, ali da oprez - voditi 9 razlike protiv Slovenije i 7 protiv Mađarske je za respekt.".

Za obje reprezentacije imperativ je pobjeda – za Švicarsku poraz znači kraj, a za Hrvatsku velike probleme. Legendarno desno krilo reprezentacije Ivan Čupić ne sumnja u našu kvalitetu. "Izgaranje do maksimuma, krajnjih granica, zajedništvo koje ih krasi ovaj turnir i turnir prije toga - mislim da su to ključevi zašto su ljubimci cijele Hrvatske", ocjenjuje Čupić.

U Malmöu od poslijepodneva lagano zagrijavanje i uvijek ista očekivanja i neizvjesnost zbog ozljede kapetana. Pa mislim da Švicarska danas, da to pobjeđujemo. Još čekamo informacije za Martinovića, ali i bez njega mislim da je to to", smatra Mario Hlad iz Zagreb, dok Tomislav Stipić iz Švedske kaže: "Mislim da će drugi povući malo više ako njega ne bude, ali nadam se da će igrati".

Zbog kasnijeg termina i neradnog dana očekuje se i veća podrška s tribina, a po društvenim mrežama već se šire videi kako Hrvati navijaju pred televizorom. Svi se nadaju četvrtoj pobjedi Hrvatske na Euru, a poruka Marina Šipića suigračima sažima podršku i dobre želje za dečke na terenu. "Želim samo dečkima poželjeti svu sreći i navijamo za njih", zaključuje Šipić.