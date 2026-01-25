FREEMAIL
DOZNAJEMO /

Ivan Martinović će biti u sastavu za Švicarsku: Evo što se u posljednji trenutak dogodilo

Ivan Martinović će biti u sastavu za Švicarsku: Evo što se u posljednji trenutak dogodilo
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ivan Martinović je u sastavu Hrvatske za Švicarsku

Ines Goda Forjan
,
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
25.1.2026.
17:42
Sanjin Strukic/pixsell
Igor Martinović će biti u sastavu Hrvatske protiv Švicarske, javlja Ines Goda Forjan. Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ozlijedio se u prošloj utakmici na Europskom rukometnom prvenstvu protiv Islanda, a u nedjelju je odlučeno da Martinović bude u sastavu za Švicarsku.

Dugo su u reprezentaciji razmišljali o situaciji s Martinovićem, ali na kraju je Martinović, kako smo to izvještavali u subotu i u nedjelju, sam odlučio da može, da će biti na raspolaganju. Nakon utakmice s Islandom pojavile su se različite informacije. Bilo je priča da je s Martinovićem sve dobro, ali RTL je doznao kako je zadobio parcijalno puknuće ligamenata u stopalu. Prije toga, iz HRS-a su portalu Net.hr poručili kako će se konačna Martina dijagnoza znati u nedjelju. Tijekom dana smo pokušavali doznaati situaciju s Martinovićem, ali iz HRS-a su po tom pitanju bili dosta zakopčani i čekali posljednji trenutak. 

Uskoro opširnije...

