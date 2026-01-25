Ivan Martinović će biti u sastavu za Švicarsku: Evo što se u posljednji trenutak dogodilo

Igor Martinović će biti u sastavu Hrvatske protiv Švicarske, javlja Ines Goda Forjan. Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ozlijedio se u prošloj utakmici na Europskom rukometnom prvenstvu protiv Islanda, a u nedjelju je odlučeno da Martinović bude u sastavu za Švicarsku.

Dugo su u reprezentaciji razmišljali o situaciji s Martinovićem, ali na kraju je Martinović, kako smo to izvještavali u subotu i u nedjelju, sam odlučio da može, da će biti na raspolaganju. Nakon utakmice s Islandom pojavile su se različite informacije. Bilo je priča da je s Martinovićem sve dobro, ali RTL je doznao kako je zadobio parcijalno puknuće ligamenata u stopalu. Prije toga, iz HRS-a su portalu Net.hr poručili kako će se konačna Martina dijagnoza znati u nedjelju. Tijekom dana smo pokušavali doznaati situaciju s Martinovićem, ali iz HRS-a su po tom pitanju bili dosta zakopčani i čekali posljednji trenutak.

