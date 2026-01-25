Hrvatska bez kapetana? Novi detalji o ozljedi Ivana Martinovića

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ozlijedio se u prošloj utakmici na Europskom prvenstvu, protiv Islanda, a u nedjelju se reporeteka RTL-a Ines Goda Forjan javila iz Malmoa i otkrila kakva je situacija s njegovim zdravljem.

Nakon utakmice s Islandom pojavile su se različite informacije. Bilo je priča da je s Martinovićem sve dobro, ali RTL je doznao kako je zadobio parcijalno puknuće ligamenata u stopalu.

Evo što kažu navijači:

"Mislim da ćemo pobijediti, a mislim i da ako Martinović neće igrati da ćemo pobijediti.

Očekujemo pobjedu! Nadam se da ćemo biti dobri, a ne kao protiv Švedske!"

Ines Goda Forjan javila se iz Švedske s najnovijim informacijama oko Ivana Martinovića:

"Nažalost, stanje oko ozljede kapetana je i dalje konfuzno. Kako doznajem, šanse su 50-50 da će igrati. Savez nas je još jučer uvjeravao da nije ništa puklo, a onda se kasnije sinoć se pojavila informacija da je situacija ozbiljnije. Kako neslužbeno doznajem, ima parcijalnu rupturu ligamenta u stopalu, veličine šest do sedam centimetara i to mu zadaje bol. Odradio je lakši trening i sudjelovao u aktivacijskoj šetnji, a vidjet ćemo hoće li moći skakati, trčati is ve što je potrebno. Stručnjaci savjetuju kod ovakvih ozljeda mirovanje od dva do tri dana. Vidjet ćemo kakva će biti odluka stožera i samog Ivana Martinovića.

