FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠVEDSKE NOVOSTI /

Hrvatska bez kapetana? Novi detalji o ozljedi Ivana Martinovića

Iz Švedske se javila Ines Goda Forjan

25.1.2026.
16:56
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ozlijedio se u prošloj utakmici na Europskom prvenstvu, protiv Islanda, a u nedjelju se reporeteka RTL-a Ines Goda Forjan javila iz Malmoa i otkrila kakva je situacija s njegovim zdravljem.

Nakon utakmice s Islandom pojavile su se različite informacije. Bilo je priča da je s Martinovićem sve dobro, ali RTL je doznao kako je zadobio parcijalno puknuće ligamenata u stopalu.

Evo što kažu navijači:

"Mislim da ćemo pobijediti, a mislim i da ako Martinović neće igrati da ćemo pobijediti.

Očekujemo pobjedu! Nadam se da ćemo biti dobri, a ne kao protiv Švedske!"

Ines Goda Forjan javila se iz Švedske s najnovijim informacijama oko Ivana Martinovića:

"Nažalost, stanje oko ozljede kapetana je i dalje konfuzno. Kako doznajem, šanse su 50-50 da će igrati. Savez nas je još jučer uvjeravao da nije ništa puklo, a onda se kasnije sinoć se pojavila informacija da je situacija ozbiljnije. Kako neslužbeno doznajem, ima parcijalnu rupturu ligamenta u stopalu, veličine šest do sedam centimetara i to mu zadaje bol. Odradio je lakši trening i sudjelovao u aktivacijskoj šetnji, a vidjet ćemo hoće li moći skakati, trčati is ve što je potrebno. Stručnjaci savjetuju kod ovakvih ozljeda mirovanje od dva do tri dana. Vidjet ćemo kakva će biti odluka stožera i samog Ivana Martinovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska bez kapetana? Novi detalji o ozljedi Ivana Martinovića

Rukomet 2026Ivan MartinovićHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠVEDSKE NOVOSTI /
Hrvatska bez kapetana? Novi detalji o ozljedi Ivana Martinovića