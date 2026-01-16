FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA NADA /

Bravo, majstore! Hrvatski junior upisao sjajnu pojedu uoči Olimpijskih igara

Bravo, majstore! Hrvatski junior upisao sjajnu pojedu uoči Olimpijskih igara
×
Foto: Igor Kupljenik/mi-press/shutterstock Editorial/profimedia

Do kraja Svjetskog kupa ima još šest individualnih utrka

16.1.2026.
15:01
Hina
Igor Kupljenik/mi-press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mladi hrvatski biatlonac Matija Legović pobijedio je na utrci juniorskog IBU Svjetskog kupa u latvijskoj Madoni.

Matija je stazu od dužine 10 kilometara prešao za 25:10,5 minuta pritom promašivši 1 od 10 meta, i to na stojećem stavu. Drugi je u cilj ušao Austrijanac Matthaeus Schoenaigner sa zaostatkom iza Matije od 56.8 sekundi. 

Sve o biatlonu čitajte na portalu Net.hr.

Ovom pobjedom Matija je poboljšao izglede u borbi za veliki kristalni globus, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu ukupno za juniorski IBU sa 106 bodova manje od vodećeg Austrijanca Thomasa Marchla. Dvadesetogodišnji Legović je lani osvojio juniorski Svjetski kup. 

Do kraja Svjetskog kupa ima još šest individualnih utrka, od koji će se tri održati već idući tjedan u finskoj Imatri.

Nakom utrka u Finskoj Matija će uz Aniku Kožicu i Krešimira Crnkovića predstavljati Hrvatsku na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama.

POGLEDAJTE VIDEO: Napad srpske rukometne reprezentacije koji je ostavio sve u čudu

BiatlonSvjetski KupZimske Olimpijske Igre
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA NADA /
Bravo, majstore! Hrvatski junior upisao sjajnu pojedu uoči Olimpijskih igara