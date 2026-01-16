Bravo, majstore! Hrvatski junior upisao sjajnu pojedu uoči Olimpijskih igara

Mladi hrvatski biatlonac Matija Legović pobijedio je na utrci juniorskog IBU Svjetskog kupa u latvijskoj Madoni.

Matija je stazu od dužine 10 kilometara prešao za 25:10,5 minuta pritom promašivši 1 od 10 meta, i to na stojećem stavu. Drugi je u cilj ušao Austrijanac Matthaeus Schoenaigner sa zaostatkom iza Matije od 56.8 sekundi.

Ovom pobjedom Matija je poboljšao izglede u borbi za veliki kristalni globus, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu ukupno za juniorski IBU sa 106 bodova manje od vodećeg Austrijanca Thomasa Marchla. Dvadesetogodišnji Legović je lani osvojio juniorski Svjetski kup.

Do kraja Svjetskog kupa ima još šest individualnih utrka, od koji će se tri održati već idući tjedan u finskoj Imatri.

Nakom utrka u Finskoj Matija će uz Aniku Kožicu i Krešimira Crnkovića predstavljati Hrvatsku na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama.

