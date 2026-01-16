Senzacionalni pobjednik na kultnoj stazi! Odermatt razočarao domaće navijače

Vikend u Wengenu na kultnoj stazi Lauberhorn otvoren je utrkom superveleslaloma, a dobili smo odličnu utrku i senzacionalnog pobjednika.

Talijan Giovanni Franzoni otvorio je utrku i ostao prvi sve do kraja te tako došao do svoje prve pobjede u karijeri. Talijan je u Val Gardeni prošloga mjeseca došao do prvog postolja u karijeri, a sada je izabrao mitski Wengen za svoju prvu pobjedu. Već na treningu se vidjelo da se sprijateljio sa stazom jer je slavio na oba treninga, ali malo tko je očekivao ovako dobar nastup na utrci.

Stefan Babinsky također nije bio u užem krugu favorita, ali je završio na drugom mjestu. Švicarci su se morali zadovoljiti trećim mjestom Franje von Allmena.

Marco Odermatt, najveći favorit i najbolji skijaš današnjice završio je tek za četvrtom mjestu. Nije danas skijao onako čisto kao i inače. Išao je previše na silu i danas se to nije isplatilo. Vrlo čista vožnja Talijana Franzonija danas je bila najbolja i 100 bodova ide u Italiju.

Odermatt je ostao vodeći u poretku discipline s 325 bodova, Kreichmayr zaostaje 94 boda, a Franzoni se probio na treće mjesto s 218 bodova.

U subotu je na rasporedu spust, najduži spust u kalendaru Svjetskoga kupa i veliki spektakl. U nedjelju se skija slalom na kojem će nastupiti i naši reprezentativci.

