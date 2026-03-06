Nuklearna elektrana u Hrvatskoj? Imamo nove detalje, ali i potencijalne lokacije

Uz Savu blizu Zagreba ili uz Dunavu na istoku Hrvatske? Od 19 lokacija u Hrvatskoj koje je još krajem 70-ih tada istražio tim koji je vodio Duško Čorak. Najboljima su se pokazale dvije.

"Definitivno lokacija Tanja pruža najveće mogućnosti i da je to najveći potencijal, ali ne mislim da lokaciju Prevlaka treba zanemariti jer bi mogla riješiti problem toplinske energije grada Zagreba", rekao je Duško Čorak, vlasnik tvrtke za nadzor nuklearnih elektrana.

No, izbor lokacija još je daleko. Vlada bi u idućih godinu dana tek trebala izraditi Plan razvoja nuklearne energije.

"Što se tiče proračuna općine Erdut, naravno da bi to bilo dobrodošlo, a onda s druge strane imamo ekologiju", rekao je Jugoslav Vesić, načelnik općine Erdut. "Ljudi bi se mogli zaposliti iz ovog kraja, a drugo to nije tako nesigurno kao što ljudi misle", poručio je Nikola Radić iz Dalja. "Volimo naše selo i naše mjesto baš ovako kako sad je i ne bi htjeli da se to gradi tu", kazala je Lana Dragojević iz Prevlake.

Strah zbog Černobila

Zbog nuklearnih katastrofa u prošlosti, poput one u Černobilu, nuklearne elektrane i dalje izazivaju strah. Iako Krško u 40 godina rada nije imala ni jedan incident.

Sve o sigurnosti nuklearki znaju u ovoj tvrtki, koja godinama radi sistematske preglede postrojenja.

"Nema ni jednog industrijskog postrojenja - objekta koji ima tako zahtjevne sigurnosne zahtjeve kao nuklearna elektrana. Tu bi se mogla približiti avionska industrija", rekao je Duško Čorak, vlasnik tvrtke za nadzor nuklearnih elektrana.

U Europi nuklearke ima 12 zemlja. Najviše reaktora ima Francuska, gotovo 60, svi drugi manje od 10. Izvan Europske unije tu su još Rusija, Ukrajina, Bjelorusija i Švicarska. Novi reaktor u pogon je pustila Slovačka, dok Mađarska gradi još jedan.

Energetska neovisnost

"Hrvatska je već nuklearna zemlja, mi imamo polovicu nuklearke Krško, samo što je na njihovom teritoriju", rekao je ministar gospodarstva, Ante Šušnjar.

Vlastita nuklearka Hrvatskoj je ponovno u fokusu zbog energetske neovisnosti. Nove tehnologije traže više struje, a Hrvatskoj struje već nedostaje pa se uvozi 40 posto.

"Izbor nuklearne tehnologije je primarno političko pitanje. Tu tehnologiju imaju Amerikanci, Francuzi, Rusi, Kinezi, Koreanci", rekao je Čorak.

Član radne skupine daje naslutiti tko bi bio prihvatljiv.

"Radna skupina pri ministarstvu gospodarstva je ostvarila preliminarna kontakte s pet vendora. Dva od njih su iz SAD-a, jedan je iz Koreje, jedan iz Francuske i jedan je UK", rekao je Davor Grgić iz Hrvatskog nuklearnog društva.

Struka će odlučiti i o tipu elektrane. Dok neki preferiraju konvencionalni, drugi smatraju da je bolje rješenje modularno postrojenje.

"Moje je mišljenje da je mala elektrana bolje rješenje. Neki će reći da nema dovoljno projekata koji su se dokazali. U biti, tehnologija je ista za velike i male elektrane, bar za onaj dio o kojem mi razgovaramo", rekao je Grgić.

Danas je u Europi 30-ak aktivnih reaktora manje nego 2000-tih jer su ih neke zemlje gasile zbog starosti ili zelenih politika, poput Njemačke. Ipak, sve više zemalja ponovno razmišlja struju proizvoditi upravo na takav način.