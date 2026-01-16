Novi bolidi za novu sezonu: Formula 1 od ožujka samo na RTL-u!

PRIPREMITE SE! /

Počinje! Red Bull je u Detroitu predstavio novi dizajn i boje bolida za oba svoja tima. Time je neslužbeno počela nova sezona Formule 1 koju ćete ove godine gledati ekskluzivno na RTL-u i platformi VOYO.

Očekuje nas nikad uzbudljivija sezona - 24 utrke, 11 timova, nova pravila, višestruki svjetski prvaci, neka nova lica, ali i povratak starih! Sve u spektakularnom i najskupljem oktanskom cirkusu koji se ne propušta.

Cijele godine ćete je moći pratiti samo na RTL-u i našoj platformi VOYO. Uživo prva utrka sezone u Australiji je 8. ožujka! Zašto F1 prati više od 500 milijuna gledatelja u svijetu i zašto je to showu koji zarađuje milijarde dolara na godinu pogledajte u prilogu