Povijesni dogovor s Indijom otvara tržište od dvije milijarde ljudi: Što to znači za Hrvatsku?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'MAJKA SVIH SPORAZUMA' /

Europska unija i Indija zaključile su dugo očekivani povijesni trgovinski sporazum, koji su čelnici dviju strana nazvali “majkom svih sporazuma”.

Time se otvara slobodna trgovina između 27 država članica EU-a i najmnogoljudnije zemlje svijeta, koje zajedno čine gotovo 25 posto globalnog BDP-a i tržište od gotovo dvije milijarde ljudi. Sporazum donosi nove prilike i za hrvatske tvrtke, koje već posluju ili planiraju ulazak na indijsko tržište.

Jedan od najvećih hrvatskih izvoznika u Indiju je tvrtka ALTPRO, koja se bavi signalizacijskom tehnologijom za željezničku infrastrukturu. Član Uprave Tin Viduka ističe razmjere indijskog tržišta.

“Indija godišnje izgradi kilometara pruge koliko u Hrvatskoj ukupno ima pruge, oko 2.500 do 2.700 kilometara, a vozila nabavljaju u količinama kakve nabavlja čitava Europska unija,” rekao je Viduka.

Do sada su, zbog visokih carina i složenih procedura, hrvatske i europske tvrtke teško mogle poslovati bez lokalnog posrednika. Novi sporazum, kažu, mijenja pravila igre.

“Ti nameti smanjit će se na oko 20 posto sadašnjih iznosa, što je velika stvar jer postajemo značajno konkurentniji i možemo sudjelovati u projektima koji su nam zbog visokih nameta do sada bili nedostižni,” dodaje Viduka. Više doznajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.