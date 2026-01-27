Sindikati javnih službi razočarani nakon sastanka s Piletićem: 'To je apsolutno neprihvatljivo'

IDE LI SE U ŠTRAJK? /

Nakon više od dva sata pregovora s ministrom rada Marinom Piletićem, sindikati javnih službi napustili su sastanak bez dogovora, poručivši kako Vladina ponuda ne otvara prostor za ozbiljan dijalog.

Nakon dva i pol sata razgovora, sindikati javnih službi izašli su razočarani sa sastanka u Ministarstvu rada. Iako priznaju da je Vlada napravila određeni pomak, smatraju kako ponuđeni uvjeti nisu dovoljni za potpisivanje dodatka kolektivnom ugovoru.

“Razočarani smo. Vlada je danas napravila stanoviti pomak, ali to je apsolutno neprihvatljivo i nedovoljno da bi se išlo u nekakav dijalog. Na ovoj razini ponude sigurno ne može biti govora o potpisivanju dodatka kolektivnom ugovoru,” rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Vlada sindikatima nudi povećanje plaća u tri kruga, svako za jedan posto – od 1. travnja, 1. kolovoza i 1. prosinca. Ujedno je odustala od uvođenja dodatka za topli obrok. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručuje kako je riječ o financijski održivoj ponudi.

“S obzirom na to da je ta ponuda na godišnjoj razini fiskalnih mogućnosti oko 300 milijuna eura, smatramo da je korektna i pristojna te u kontinuitetu Vladinih odluka da se plaće u državnom sektoru kontinuirano povećavaju,” rekao je Piletić.

Državni sindikati zadovoljni, javni ne odustaju

Za razliku od sindikata javnih službi, sindikati državnih službi uglavnom su zadovoljni prijedlogom Vlade. Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić ističe da bi, prema njihovim izračunima, povećanje osnovice donijelo više nego dodatak za topli obrok.

“Kad se to sve skupa izračuna, to više ispadne nego da ima toplog obroka. Vjerujem da ćemo to uspjeti ugraditi u sljedeći kolektivni ugovor, s obzirom na to da ovaj ističe 2. svibnja ove godine,” rekao je Jagić.

Sindikati državnih službi svoj konačni odgovor Vladi će dostaviti u četvrtak ujutro, uoči sjednice Vlade. Sindikati javnih službi iznijeli su vlastiti kompromisni prijedlog. Traže povećanje osnovice od 3 posto od veljače, dodatnih 2 posto od listopada te isplatu dodatka za topli obrok u iznosu od 50 eura od lipnja.

“Pregovore nastavljamo, ministar Piletić je to danas vrlo jasno rekao,” poručio je Kroflin. Ministar pak ističe da je odluka sada na Vladi. “Javni sindikati nisu prihvatili ponudu Vlade i očekuju našu povratnu informaciju hoćemo li nastaviti pregovore ili će Vlada u četvrtak donijeti odluku,” rekao je Piletić.

U četvrtak će biti poznato hoće li se dio sindikata odlučiti na daljnje sindikalne akcije, ovisno o odluci Vlade i nastavku pregovora.