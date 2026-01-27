Je li država stala na kraj 'google liječnicima'? Evo kako radi AI zdravstveni asistent ZdrAVKO

PREVENCIJA JE KLJUČNA /

U moru digitalnih informacija o zdravlju, često je teško razlučiti točne od netočnih, a pretraživanje simptoma na internetu nerijetko vodi do nepotrebnog straha.

Kako bi građanima pružio pouzdan i provjeren izvor informacija, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) predstavio je ZdrAVKA, prvog hrvatskog virtualnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji. O njegovoj svrsi, mogućnostima i, što je najvažnije, ograničenjima, za RTL Danas govorio je Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

ZdrAVKO nije zamišljen kao zamjena za liječnika, poručuje Benjak, već kao podrška građanima u donošenju informiranih odluka o vlastitom zdravlju.

'ZdrAVKO nije zamjena za liječnika'

„Zdravko je virtualni asistent koji koristi umjetnu inteligenciju, ali ono što želimo naglasiti jest da je on prije svega asistent koji ljudima pomaže da osnaže svoju odluku da budu zdravi. U konačnici, njegov primarni cilj je pomoći u očuvanju zdravlja“, rekao je Benjak.

Prema njegovim riječima, najpouzdanije i najtočnije informacije koje ZdrAVKO pruža odnose se na područje prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Građani mu mogu postavljati pitanja vezana uz obiteljsku anamnezu ili vlastiti rizik od određenih bolesti, nakon čega ih sustav upućuje na odgovarajuće nacionalne programe.

„Ako, primjerice, netko pita: ‘U mojoj obitelji majka je imala karcinom dojke, što mi preporučujete?’, ZdrAVKO će ga uputiti na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. To su pitanja iz segmenta preventive gdje on može najviše pomoći“, pojasnio je Benjak.

„Od samog početka jasno smo se ogradili – ZdrAVKO ne daje medicinske savjete, ne dijagnosticira i nije ‘Google doktor’. Ako ga netko, primjerice, pita za žgaravicu, on će objasniti da je riječ o neugodnom simptomu, ali će korisnika uputiti da se bez odlaganja javi svom liječniku obiteljske medicine ili se obrati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo“, dodaje.

HZJZ će uspostaviti i posebnu e-mail adresu putem koje će stručnjaci odgovarati na pitanja na koja ZdrAVKO ne može ili trenutno ne zna dati odgovor, čime se dodatno želi osigurati pouzdanost i točnost informacija koje građani dobivaju.