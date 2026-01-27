Prošlo je šest godina, a ovi Zagrepčani još čekaju da se vrate kući: 'Složeno je...'

Gotovo šest godina nakon zagrebačkog potresa i utrošenih dvije i pol milijarde eura, obnova u središtu Zagreba još uvijek traje. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić obišao je u ponedjeljak gradilišta u središtu grada, gdje stanari već godinama čekaju povratak u svoje domove.

Čini se da će čekanje potrajati još neko vrijeme.

"Trebalo je biti gotovo u prosincu, sad se produžilo za osam mjeseci. Pitanje je hoće li i tada biti gotovo. Ne znam kada se vraćamo u zgradu", rekao nam je Siniša Stanzer, predstavnik suvlasnika jedne od zgrada u obnovi.

Njegov susjed Branko Delošević dodao je kako mu je jedina želja da se zgrada što prije dovrši.

Ministar Bačić ističe da se zgrade ne vraćaju u stanje prije potresa, već se obnavljaju prema znatno strožim sigurnosnim standardima, što je, priznaje, usporilo proces i povećalo troškove.

"Zgrada je prije bila otporna na potres oko 25 posto, a sada smo je podigli na razinu od 70 posto. Takvi radovi su skupi – svaka zgrada košta između dva i pol i tri milijuna eura. Radovi su složeniji i zato traju dulje", rekao je Bačić.

Nepredviđeni problemi česti

Na terenu se, kako objašnjavaju izvođači, često nailazi na nepredviđene probleme.

"Primjerice, u podrumima smo zatekli nearmirane temelje koje moramo zamijeniti armiranobetonskima", kaže glavni inženjer na gradilištu Vinko Keškić.

Na Trgu bana Jelačića 7, petnaest suvlasnika odlučilo se za model samoobnove. Od države su dobili 1,9 milijuna eura, a dodatnih 600 tisuća osigurali su sami.

"Iskustvo se zasad pokazalo dobrim. Uključeni smo svakodnevno, probleme rješavamo u hodu, obnova je složena, ali izvođači su dobri i za sada smo u rokovima", kaže predstavnik suvlasnika Dubravko Flegar.

Njegova susjeda Smiljana Gamulin dodaje kako se, nakon što su dobili rok od godinu i pol dana, napokon nazire kraj.

Potpuno je obnovljena i jedna zgrada u državnom vlasništvu, u kojoj će biti smješteno središte Uprave za stambeno zbrinjavanje.

"Jako smo zadovoljni novom lokacijom i prostorima – sve je novo, uredno i čisto", istaknula je Marta Špiljak, voditeljica Odjela.

Ministar Bačić najavljuje da bi cjelokupna obnova nakon potresa trebala biti dovršena do kraja 2030. godine. Na petrinjskom i zagrebačkom području obnova je do sada u potpunosti završena na više od 14 tisuća lokacija, dok se radovi još uvijek odvijaju na gotovo dvije tisuće. Ukupno je do sada potrošeno više od četiri milijarde eura.