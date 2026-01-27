FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TALIJANSKI ŠOPING /

Dubrovački ugostitelji imaju ideju kako spustiti cijene u Gradu: Pomoći će im i Jadrolinija

'Svi govore da smo skupi, da nemamo vrijednost za novac i ovo je naš način kako mi želimo upravljati s cijelom destinacijskom konkurentnosti'

27.1.2026.
6:01
Mario Jurič
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cijene u dubrovačkim kafićima i restoranima dosežu vrhunac. Ugostitelji tvrde - razlog su visoke cijene ulaznih stavki.  

"Ono što nam stvara najveći problem je nedostupnost proizvoda u sezoni. Jedan mjesec jedno imate, drugi nemate i cijene su više u odnosu na ostatak Hrvatske", rekao je Frano Beusan, vlasnik restorana.

No, imaju ideju. Otići u Italiju i pokušati dogovoriti izravnu dostavu za Dubrovnik.

"Akcija je preliminarna ispred ugostitelja gdje ćemo vidjeti presjek mogućnosti presjek potreba, vidjet ćemo i kanal dostave putem Jadrolinije jer imamo izravnu vezu Dubrovnik - Bari i nešto što bi naše dobavljače trebalo gurnuti da budu konkurentniji", rekao je Đani Banovac, predsjednik Ceha ugostitelja Dubrovnik.

Direktan dogovor s proizvođačima

U talijanski šoping planiraju već u ožujku. Plan im je posjetiti proizvođače u pokrajini Marche i sajam proizvoda u Bariju.

"Svi govore da smo skupi, da nemamo vrijednost za novac i ovo je naš način kako mi želimo upravljati s cijelom destinacijskom konkurentnosti. Idemo u Italiju i direktno s proizvođačima pregovarati da vidimo koji su uvjeti distribucije", kazala je Nikolina Trojić, predsjednica županijske komore Dubrovnik.

Italija je drugi vanjskotrgovinski partner Hrvatske. Prema podacima HGK, u prvih deset mjeseci prošle godine susjedima smo izvezli robu u vrijednosti 2 cijela 4 milijarde eura, a uvezli 4 cijela 4 milijarde. 

Od toga je 696 milijuna eura poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uvezeno, a gotovo 680 milijuna eura izvezeno.

"Prvo je pitanje kako će se oni uspjeti dogovoriti. Ako su te cijene 20/40 posto niže, ne znači da će i oni to dobiti. Ključno pitanje je kako će se to u konačnici odraziti na cijenu. Svjedoci smo da u mnogo slučajeva  smanjuje se PDV, troškovi energije, transporta, a cijena ostala ista", upozorila je Ana Knežević iz Udruge potrošača. 

Jadrolinija spremna na suradnju

Ako je suditi prema riječima ugostitelja - cijene bi išle dolje.

"Samim time što bismo smanjili cijenu proizvoda, time bismo smanjili naše cijene hrane i pića u objektima", kazao je vlasnik restorana Beusan.

Dok iz Ministarstva gospodarstva o dubrovačkoj ideji nisu odgovorili na naš upit, iz Jadrolinije poručuju - njihove međunarodne linije prema Italiji stoje na raspolaganju ugostiteljima i potrebama za transport namirnica. Ističu da sve linije održava trajekt Dalmacija, najveći brod u floti koji može prevesti veća vozila i terete.

DubrovnikJadrolinijaUgostiteljiItalija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TALIJANSKI ŠOPING /
Dubrovački ugostitelji imaju ideju kako spustiti cijene u Gradu: Pomoći će im i Jadrolinija