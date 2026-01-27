Dubrovački ugostitelji imaju ideju kako spustiti cijene u Gradu: Pomoći će im i Jadrolinija

Cijene u dubrovačkim kafićima i restoranima dosežu vrhunac. Ugostitelji tvrde - razlog su visoke cijene ulaznih stavki.

"Ono što nam stvara najveći problem je nedostupnost proizvoda u sezoni. Jedan mjesec jedno imate, drugi nemate i cijene su više u odnosu na ostatak Hrvatske", rekao je Frano Beusan, vlasnik restorana.

No, imaju ideju. Otići u Italiju i pokušati dogovoriti izravnu dostavu za Dubrovnik.

"Akcija je preliminarna ispred ugostitelja gdje ćemo vidjeti presjek mogućnosti presjek potreba, vidjet ćemo i kanal dostave putem Jadrolinije jer imamo izravnu vezu Dubrovnik - Bari i nešto što bi naše dobavljače trebalo gurnuti da budu konkurentniji", rekao je Đani Banovac, predsjednik Ceha ugostitelja Dubrovnik.

Direktan dogovor s proizvođačima

U talijanski šoping planiraju već u ožujku. Plan im je posjetiti proizvođače u pokrajini Marche i sajam proizvoda u Bariju.

"Svi govore da smo skupi, da nemamo vrijednost za novac i ovo je naš način kako mi želimo upravljati s cijelom destinacijskom konkurentnosti. Idemo u Italiju i direktno s proizvođačima pregovarati da vidimo koji su uvjeti distribucije", kazala je Nikolina Trojić, predsjednica županijske komore Dubrovnik.

Italija je drugi vanjskotrgovinski partner Hrvatske. Prema podacima HGK, u prvih deset mjeseci prošle godine susjedima smo izvezli robu u vrijednosti 2 cijela 4 milijarde eura, a uvezli 4 cijela 4 milijarde.

Od toga je 696 milijuna eura poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uvezeno, a gotovo 680 milijuna eura izvezeno.

"Prvo je pitanje kako će se oni uspjeti dogovoriti. Ako su te cijene 20/40 posto niže, ne znači da će i oni to dobiti. Ključno pitanje je kako će se to u konačnici odraziti na cijenu. Svjedoci smo da u mnogo slučajeva smanjuje se PDV, troškovi energije, transporta, a cijena ostala ista", upozorila je Ana Knežević iz Udruge potrošača.

Jadrolinija spremna na suradnju

Ako je suditi prema riječima ugostitelja - cijene bi išle dolje.

"Samim time što bismo smanjili cijenu proizvoda, time bismo smanjili naše cijene hrane i pića u objektima", kazao je vlasnik restorana Beusan.

Dok iz Ministarstva gospodarstva o dubrovačkoj ideji nisu odgovorili na naš upit, iz Jadrolinije poručuju - njihove međunarodne linije prema Italiji stoje na raspolaganju ugostiteljima i potrebama za transport namirnica. Ističu da sve linije održava trajekt Dalmacija, najveći brod u floti koji može prevesti veća vozila i terete.