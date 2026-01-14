Split stao uz bok Dubrovniku! Saznali smo kada i za koliko eura možete letjeti u New York

Split će od ovog ljeta, prvi put u povijesti, imati izravnu redovnu liniju sa Sjedinjenim Američkim Državama. United Airlines službeno je potvrdio da u svoj ljetni red letenja uvodi sezonske letove između New Yorka i Splita, čime Dalmacija dobiva jednu od najznačajnijih zrakoplovnih veza dosad.

Prema dostupnim informacijama, linija će biti tri puta na tjedan srijedom, petkom i nedjeljom. Najpovoljnije povratne karte za svibanjske letove trenutačno se mogu pronaći po cijeni od oko 700 eura.

"To je za nas iznimno važno jer po istraživanju koje smo imali prije nekoliko godina, sad očekujemo nove rezultate, oni su na vrhu po potrošnji, a u sklopu njihovog boravka i ukupne potrošnje jako velik dio se odnosi na naše restorane. Također, vole otkrivati nove destinacije i gastro ponudu koju Hrvatska može ponuditi.

Nova dodatna linija između Splita i SAD-a će zasigurno doprinijeti daljnjem povećanju turističkog prometa i još boljem pozicioniranju Hrvatske. To je potvrda da je Hrvatska jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija u Europi", kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Hotelijeri zadovoljno trljaju ruke

Novoj liniji zato se raduju i hotelijeri na splitskom području.

Vlasnik hotela Nenad Nizić kaže kako je riječ o velikom iskoraku za splitski turizam. "Znamo da je Dubrovnik doveo 'United', a ovo je velika stvar, ne samo za Split i Dalmaciju nego za cijelu Hrvatsku", kaže.

Veliku ulogu u vezi grada pod Marjanom s Amerikom odigrali su hotelijeri, ali i turistička zajednica koja se za nove zračne linije zalaže odavno. Nizić kaže kako se za nove zračne linije bore posljednjih osam godina.

"Velika upornost je urodila plodom. Kad govorimo o Splitu u zadnjih 7-8 godina 65 posto gostiju su Amerikanci. To su gosti visoke platežne moći koji žele posebna iskustva. Njihova potrošnja je jako velika, Amerikanci žele brzu, kvalitetnu i jedinstvenu uslugu, a po tome smo poznati - kao najbolji domaćini", zaključuje.