FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NENADANI PROBLEMI /

Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

Gotovo šest godina nakon zagrebačkog potresa i utrošenih dvije i pol milijarde eura, obnova u središtu Zagreba još uvijek traje. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić obišao je u ponedjeljak gradilišta u središtu grada, gdje stanari već godinama čekaju povratak u svoje domove.

Čini se da će čekanje potrajati još neko vrijeme.

"Trebalo je biti gotovo u prosincu, sad se produžilo za osam mjeseci. Pitanje je hoće li i tada biti gotovo. Ne znam kada se vraćamo u zgradu", rekao nam je Siniša Stanzer, predstavnik suvlasnika jedne od zgrada u obnovi.

Njegov susjed Branko Delošević dodao je kako mu je jedina želja da se zgrada što prije dovrši.

Ministar Bačić ističe da se zgrade ne vraćaju u stanje prije potresa, već se obnavljaju prema znatno strožim sigurnosnim standardima, što je, priznaje, usporilo proces i povećalo troškove.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.1.2026.
9:05
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx