Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

NENADANI PROBLEMI /

Gotovo šest godina nakon zagrebačkog potresa i utrošenih dvije i pol milijarde eura, obnova u središtu Zagreba još uvijek traje. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić obišao je u ponedjeljak gradilišta u središtu grada, gdje stanari već godinama čekaju povratak u svoje domove.

Čini se da će čekanje potrajati još neko vrijeme.

"Trebalo je biti gotovo u prosincu, sad se produžilo za osam mjeseci. Pitanje je hoće li i tada biti gotovo. Ne znam kada se vraćamo u zgradu", rekao nam je Siniša Stanzer, predstavnik suvlasnika jedne od zgrada u obnovi.

Njegov susjed Branko Delošević dodao je kako mu je jedina želja da se zgrada što prije dovrši.

Ministar Bačić ističe da se zgrade ne vraćaju u stanje prije potresa, već se obnavljaju prema znatno strožim sigurnosnim standardima, što je, priznaje, usporilo proces i povećalo troškove.