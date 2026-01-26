FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
A PROSVJEDI BUJAJU /

Nasilje ICE agenata u SAD-u: Tko su ljudi koji siju strah u Americi?

O ovom slučaju nismo izvještavali jer smo protiv Donalda Trumpa i njegove politike, nego zato jer djelovanje ICE-a, američke imigracijske i carinske službe, izaziva strah, nepovjerenje i prosvjede. I mediji cijelog svijeta pišu o njihovim nasilnim metodama i kršenju ljudskih prava.

U mjesec dana agenti ICEa ubili su dvoje ljudi: medicinski tehničar i Amerikanac koji ima sve dokumente, Alex Pretti pogubljen je s više metaka je jer je branio ženu koju je ICE napao suzavcem. Tko su agenti koje i nekadašnji Trumpovi pristaše uspoređuju s Gestapom? KOje su im ovlasti? I zašto ih se Amerikanci boje? O ICE-u više pogledajte u prilogu Borka Brunovića.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.1.2026.
22:15
RTL Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx