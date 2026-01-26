FREEMAIL
NAKON NAPADA NA HITNOJ /

Liječnici traže nultu toleranciju na nasilje i hitnu reakciju Ministarstva: 'Na njima je da nešto naprave'

Niz reakcija na napad na liječnika u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Podsjetimo, preksinoć ga je verbalno, a zatim i fizički napala 54-godišnja pacijentica koja je zadržana do dolaska policije. Liječnik je lakše ozlijeđen.

Napad osuđuju u Ministarstvu zdravstva i poručuju da je sigurnost zdravstvenih djelatnika jedan od prioriteta. 

Oštra osuda stigla je i od liječničke komore i sindikata koji tvrde da takvi incidenti nisu izolirani ispadi, nego sve češće oblik ugrožavanja liječnika i ostalih zdravstvenih radnika. Smatraju da je krajnje vrijeme da se bolnice i zdravstvene ustanove proglase prostorom nulte tolerancije na nasilje jer, kažu, šamar liječniku u hitnoj nije samo šamar, nego i onemogućavanje liječnicima i osoblju da spašavaju živote i zdravlje ljudi na svom radnom mjestu.

26.1.2026.
18:20
RTL Danas
