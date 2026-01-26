FREEMAIL
ODLAZI IZ VLADE /

Marku Primorcu pristižu čestitke iz HDZ-a: 'On je odradio svoju dionicu, dobro smo se slagali'

Ministar financija i potpredsjednik Vlade Marko Primorac odlazi iz Banskih dvora. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, odlazi na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, a njegov nasljednik trebao bi biti poznat do kraja tjedna. Do tada će, potvrdili su nam iz Vlade, ostati na poziciji ministra. Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, mjesto pripalo Hrvatskoj. Iz redova HDZ-a, Primorcu pristižu čestitke na novoj poziciji. Više pogledajte u prilogu.

26.1.2026.
17:24
RTL Danas
Marko PrimoracMinistar FinancijaHdz
