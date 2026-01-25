FREEMAIL
ZLATO ILI SREBRO? /

Rekordni porast cijene plemenitih metala: Stručnjak otkriva u koji je najbolje uložiti

Cijena srebra obara rekorde i po prvi je put u povijesti premašila granicu od 100 dolara po unci.

Vrijednost ovog plemenitog metala prošle je godine porasla gotovo 150 posto, a od početka ove godine dodatnih 40 posto, čime je značajno nadmašila rast zlata. Analitičari kažu da slabiji američki dolar i nesigurnost na globalnoj geopolitičkoj sceni dodatno guraju cijenu prema gore. 

Osim srebra, i zlato ruši rekorde, približavajući se psihološki razini od 5 tisuća dolara po unci.

U prilogu Boris Mišević razgovara sa stručnjakom za kovine i plemenite metale Sašom Ivanovićem koji se dotaknuo razloga rasta cijena srebra te dao svoj savjet u koji plemeniti metal se najviše isplati ulagati.

25.1.2026.
15:17
RTL Danas
