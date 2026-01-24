Iz ministarstva zdravstva otkrili kako će se provoditi cijepljenje protiv HPV-a

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Cjepivo protiv HPV-a je predviđeno za djevojčice i dječake u dobi od 14 i 15 godina.
Stručnjaci kažu da je razlog tome što najviše koristi od cjepiva imaju oni koji se cijepe prije nego što stupe u spolne odnose.
RTL-ova Marina Brcković razgovarala je s ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivanom Portolan Pajić o uvođenju obveznog cijepljenja protiv HPV-a, razlozima te odluke, načinu provedbe i važnosti prevencije raka vrata maternice.