Iz ministarstva zdravstva otkrili kako će se provoditi cijepljenje protiv HPV-a

POSTAJE OBVEZNO /

Cjepivo protiv HPV-a je predviđeno za djevojčice i dječake u dobi od 14 i 15 godina.

Stručnjaci kažu da je razlog tome što najviše koristi od cjepiva imaju oni koji se cijepe prije nego što stupe u spolne odnose.

RTL-ova Marina Brcković razgovarala je s ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivanom Portolan Pajić o uvođenju obveznog cijepljenja protiv HPV-a, razlozima te odluke, načinu provedbe i važnosti prevencije raka vrata maternice.