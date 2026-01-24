Ludnica na popularnom skijalištu, Franjo nazvao ženu i oduševio: 'Moram se iskupiti'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'JESAM VAM REKAO' /

Idemo na snijeg. Vodimo vas u Italiju na jubilarni 10. hrvatski festival skijanja, vina i gastronomije.

I to na Kronplatz koji je još jednom postao Cro-platz.

Gotovo 500 Hrvata ovog vikenda uživa na popularnom skijalištu, a tamo je bila i ekipa RTL-a Danas.

Franjo oduševio

Franjo Braje iz Jastrebarskog ima više razloga za slavlje. "Mojoj ženi je 50. rođendan, i ovim putem joj čestitam. Draga, sretan ti rođendan. Pratim ovaj festival od samog početka, već 10 godina. Morat ću se iskupiti kod žene", naveo nam je Franjo, a onda je pred našim kamerama mobitelom nazvao ženu, koja je kazala da mu oprašta.

"Evo žena je super, jesam rekao", kazao je Franjo na to.

