Ludnica na popularnom skijalištu, Franjo nazvao ženu i oduševio: 'Moram se iskupiti'

Ivica Kostelić pokazao kako se fešta na gala večeri
Idemo na snijeg. Vodimo vas u Italiju na jubilarni 10. hrvatski festival skijanja, vina i gastronomije.
I to na Kronplatz koji je još jednom postao Cro-platz.
Gotovo 500 Hrvata ovog vikenda uživa na popularnom skijalištu, a tamo je bila i ekipa RTL-a Danas.
Franjo Braje iz Jastrebarskog ima više razloga za slavlje. "Mojoj ženi je 50. rođendan, i ovim putem joj čestitam. Draga, sretan ti rođendan. Pratim ovaj festival od samog početka, već 10 godina. Morat ću se iskupiti kod žene", naveo nam je Franjo, a onda je pred našim kamerama mobitelom nazvao ženu, koja je kazala da mu oprašta.
"Evo žena je super, jesam rekao", kazao je Franjo na to.
