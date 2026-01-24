Maja Oštro Flis iz Malmöa: 'Slavić i Martinović spremni su za Švicarsku'

ODLIČNE VIJESTI /

Uoči sutrašnje utakmice sa Švicarskom iz Malmöa se uživo javila RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis, koja je otkrila kako će za utakmicu sa Švicarskom biti spremni Dino Slavić i Ivan Martinović.

"Posljednje informacije iz hrvatskog rukometnog stožera su da bi obojica trebali biti spremni. Znamo da je Dino Slavić dobio nezgodan udarac u podkoljenicu, ali se dobro oporavlja. Kapetan Ivan Martinović žalio se na bol nakon utakmice, ali je danas na magnetu i trebao bi biti spreman za Švicarsku, iako trenutačno trenira odvojeno. Znamo što nas čeka, velika utakmica i mislim da će na krilima ove dobre energije i pozitive, i s našim navijačima, stići i do druge pobjede“, rekla je u javljanju uživo Maja Oštro Flis.

