U zimskoj oluji u SAD-u najugroženiji beskućnici: 'Imam prijatelje koji su izgubili život'

'NESRETNO I ZASTRAŠUJUĆE' /

Opasna zimska oluja hara SAD-om. Obilan snijeg, ledena kiša i ekstremna hladnoća okovale su velik dio zemlje.

Otkazane su stotine letova i doslovno opustošene trgovine u mnogim dijelovima države.

Brže od oluje širi se panika. Amerikanci se spremaju za jednu od najopasnijih zimskih oluja posljednjih godina. Trgovine su prazne, a osnovnih namirnica gotovo da više i nema – jaja, kruh i voda postali su luksuz.

Prognoze predviđaju obilan snijeg i ledenu kišu s temperaturama do čak minus 45 stupnjeva Celzijevih. Od toga najviše strahuju oni koji nemaju krov nad glavom.

"Svake godine otkako se ovim bavim imam prijatelje koji žive na otvorenom. Kojima su nastradali prsti na nogama, izgubili su prste na rukama. Čak sam imao i nekoliko njih koji su izgubili život zbog hladnog vremena. To je jako nesretno i stvarno zastrašujuće", poručio je Josh Sanders, voditelj centra za pomoć beskućnika u Oklahomi.

