Eskalirali žestoki sukobi na ulicama Minneapolisa: 'Trump mora okončati operaciju!'

POGLEDAJTE VIDEO /

Američki savezni agenti pucali su na još jednu osobu u Minneapolisu, koja je u međuvremenu umrla, a guverner Minnesote Tim Walz pozvao je na trenutačni prestanak provođenja imigracijskih operacija Trumpove administracije u njegovoj saveznoj državi.

"Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne užasavajuće pucnjave saveznih agenata ovo jutro", napisao je Walz na X-u. "Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povući tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah."

Dužnosnici u Minneapolisu rekli su da pregledavaju izvješća o tome kako je muškarac ustrijeljen u južnom Minneapolisu.

"Tražimo od javnosti da ostane mirna i da izbjegava neposredno područje pucnjave", objavio je grad Minneapolis.

Reuters je malo nakon prve vijesti, pozivajući se na CNN, objavio da je ustrijeljeni muškarac u međuvremenu umro.

Na video snimci možete pogledati prizore sukoba na ulicama Minneapolisa.