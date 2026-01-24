Širi se mučna snimka: Federalni agent ubio muškarca u Minneapolisu

Vlasti u Minneapolisu potvrdile su da reagiraju na dojave o pucnjavi u kojoj su sudjelovali federalni agenti. Incident je izazvao šok i zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Izvještaji navode da je jedna osoba upucana, piše Sky News.

Policijski čelnik Minneapolisa Brian O'Hara izvijestio je ne konferenciji za medije da su službenici na mjesto pucnjave stigli i zatekli muškarca s više metaka na tijelu. Potvrdio je da je muškarac preminuo te da se, na temelju "vrlo ograničenih informacija", vjeruje da je riječ o 37‑godišnjem bijelom muškarcu koji je živio u Minneapolisu i bio državljanin SAD‑a.

Guverner Minnesote, Tim Walz, reagirao je na društvenoj mreži X, nazvavši događaj "užasnim" te je pozvao Bijelu kuću da odmah prekine operaciju. "Minnesoti je dosta. Ovo je užasno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povucite tisuće nasilnih, neobučenih časnika iz Minnesote. Odmah", napisao je Walz.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Posjedovao je oružje?

U tijeku je daljnje prikupljanje informacija kako bi se rasvijetlile sve okolnosti. Lokalne vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje i surađuju s policijskim uputama.

Incident dolazi u trenutku kada savezna operacija u Minnesoti izaziva sve više kontroverzi zbog prisutnosti velikog broja federalnih agenata, od kojih mnogi, prema kritikama guvernera, nisu dovoljno obučeni za rad u takvim situacijama.

We are aware of reports of another shooting involving federal law enforcement in the area of 26th Street W and Nicollet Ave. We are working to confirm additional details. We ask the public to remain calm and avoid the immediate area. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) January 24, 2026

Prema informacijama Ministarstva domovinske sigurnosti, osumnjičenik je posjedovao vatreno oružje s dvija spremnika metaka te da kod sebe nije imao identifikacijske dokumente.

Kako navode, muškarac se približio federalnim agentima granične kontrole s poluautomatskim pištoljem kalibra od 9 milimetara, dok su provodili operaciju protiv "ilegalnog migranta" u 9.05 sati.

Naoružani muškarac je, kako tvrde, odbio predati oružje i "nasilno se opirao" agentima.

"U strahu za svoj život i živote te sigurnost svojih kolega, agent je ispalio obrambene hitce. Medicinsko osoblje na mjestu događaja odmah je pružilo pomoć muškarcu, no on je proglašen mrtvim na mjestu događaja", poručilo je Ministarstvo.

"Ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac htio nanijeti maksimalnu štetu i pobiti policijske službenike", nadodali su.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Ulice su prepune

Dva raskrižja u južnom Minneapolisu blokirana su za promet, javlja partnerska mreža Sky News u SAD‑u, NBC News.

Na mjestu događaja nalazi se na desetke maskiranih saveznih imigracijskih časnika, a kako mreža izvještava, počeli su se okupljati i prosvjednici. Na mjesto događaja je stiglo oko 200 prosvjednika, priopćilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti.

Policijski časnici ispalili su nešto suzavaca i "papar bombi", prenosi NBC.

Thread 2/2 of the Minneapolis shooting: Protestors are putting garbage cans, plastic chairs out into the street in an attempt to interfere with the investigation. The crowd has grown to several hundred people.



Is it time for the Insurrection Act?



BTW it's a -9 Degrees in… pic.twitter.com/YTyoztjc6l — R T (@RDog861) January 24, 2026

Video, koji kruži mrežama, prikazuje kako je kontejner za smeće zapaljen usred ulice dok tenzije i dalje traju blizu mjesta pucnjave u kojoj su sudjelovali savezni policijski službenici, javlja CNN‑ov partner WCCO.

Državni policajci i drugi pripadnici snaga reda okružili su vatru koja još gori i koriste aparate za gašenje požara kako bi pokušali ugasiti plamen.

Vlasti i dalje raspoređuju dodatne mjere za kontrolu mase jer je situacija i dalje nestabilna, a ulice su pune ljudi i kaotične.

MFD is trying to get to a dumpster fire at 26th and Blaisdell, but the area is being blocked by dumpsters and protesters, who are also throwing objects at officers.

This is near the scene of this morning's fatal ICE involved shooting in south Minneapolis.

11:22 pic.twitter.com/rJpOe7t9Dh — Trump4Life (@EarlyB88) January 24, 2026

Društvenim mrežama kruži snimka

Na društvenoj mreži X objavljen je šokantan video koji, čini se, prikazuje trenutke pucnjave u Minneapolisu.

Na snimci se vidi skupina maskiranih saveznih agenata kako okružuje muškarca koji je u borbi prisiljen pasti na tlo. Čuje se nekoliko hitaca, a potom se agenti, od kojih neki drže pištolje, povlače dok muškarac leži na leđima usred ulice.

Sky News upozorava da snimka nije neovisno provjerena, a čini se da je snimljena s druge strane. U pozadini se čuje uznemirujući glas muškarca: "Koji vrag? Jesu li tog prokletog tipa ubili? Zar se zaj****š sa mnom? Ne opet! Taj tip je mrtav".

Prolaznici u šoku

Prolaznici su nakon pucnjave počeli vikati psovke na agente, nazivajući ih "kukavicama" i poručujući im da se vrate kući.

Jedan je časnik izrugljivo odgovorio: "Buu hu", dok se udaljavao, dok su drugi agenti na drugom mjestu gurnuli prosvjednika, koji je vikao, u automobil.

Agencija Associated Press bila je u kontaktu, putem poruka, s glasnogovornicom Ministarstva domovinske sigurnosti, Triciom McLaughlin. Kao što je ranije izviješteno, rekla je za AP da je osoba koja je ranjena imala vatreno oružje s dva spremnika i

Prije 17 dana...

Podsjetimo, ova pucnjava dogodila se nakon nešto više od dva tjedna otkako je Renee Nicole Good, majka troje djece, ubijena u svome automobilu od strane agenta ICE‑a u Minneapolisu.

Administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tvrdila je da je agent ICE‑a djelovao iz nužne obrane nakon što je Good navodno upotrijebila svoje vozilo kao oružje, verziju događaja koju su odbacili državni i lokalni dužnosnici.

Pucnjava je dodatno potaknula napetosti u gradu, koji je postao središte Trumpove oštre imigracijske kampanje. Prosvjednici su se svakodnevno okupljali u gradu, a demonstracije su se proširile diljem zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki agent ubio ženu nasred ceste: 'To je čin domaćeg terorizma...'