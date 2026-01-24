Smrtonosna zamka nasred autoceste: Vozač u zadnji trenutak spriječio katastrofu

Nepoznati počinitelji oko 2.10 sati u noći na subotu postavili su tešku prikolicu te blokirali obje vozne i zaustavnu traku na dijelu autoceste A281 kod njemačkog Bremena, javlja Fenix.

Nekoliko vozila moralo se zaustaviti iza blokade a 64-godišnji vozač kamiona prepreku je zapazio u posljednjem trenutku.

Kobni sudar izbjegao je isključivo zahvaljujući naglom kočenju, a potom je pomaknuo kamion unatrag i ostale sudionike prometa upozorio na "zamku smrti".

Ekstremno opasna situacija

Policija ističe da incident smatraju namjernim činim, s obzirom na to da postavljanje prikolice zahtijeva "manevriranje i dodatne radne korake". U suradnji s državnom odvjetništvom slučaj istražuju kao pokušaj ubojstva iz nehaja.

U razgovoru za njemački BILD, policija je poručila da je situacija bila ekstremno opasna, a činjenica da nitko nije zadobio ozljede ravna je čudu.

