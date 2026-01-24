FREEMAIL
UŽAS NA CESTI /

Objavljeno tko je umro u nesreći kod Dugog Sela: Vozilo se prevrnulo, nisu bili vezani

Objavljeno tko je umro u nesreći kod Dugog Sela: Vozilo se prevrnulo, nisu bili vezani
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell/ilustracija

Vozač je u nesreći zadobio lakše tjelesne ozljede

24.1.2026.
16:55
Erik Sečić
Zvonimir Barisin/pixsell/ilustracija
Zagrebačka policija objavila je u subotu detalje prometne nesreće u kojoj je u petak poslijepodne u Rugvici na području Dugog Sela poginuo državljanin Uzbekistana (39). 

Policija ističe da se 39-godišnjak, koji inače ima regulirani status u Hrvatskoj, oko 16.40 sati nalazio u teretnom vozilu marke Renault Clio kojim je upravljao 28-godišnji Uzbekistanac, također s reguliranim statusom u RH.

Ulaskom u zavoj, vozač nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste te je izgubio nadzor nad vozilom. Sletio je s kolnika na nasip, a Renault Clio se prevrnuo. 

Nisu bili vezani 

Vozač je u nesreći zadobio lakše tjelesne ozljede, no putnik je nažalost umro, a njegovo tijelo prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Očevid je utvrdio da nijedan muškarac nije bio vezan sigurnosnim pojasom. 

Promet Starom cestom zbog obavljanja očevida bio je obustavljen u oba smjera od 17.30 do 23.00 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

Dugo SeloPrometna NesrećaPolicija
UŽAS NA CESTI /
Objavljeno tko je umro u nesreći kod Dugog Sela: Vozilo se prevrnulo, nisu bili vezani